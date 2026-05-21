Fable 4: Playground Games deutet erneut Release für dieses Jahr an

Fable-Release weiter für dieses Jahr geplant – neues Lebenszeichen von Playground Games.

Ein aktueller LinkedIn-Recruiting-Post von Playground Games liefert ein neues Lebenszeichen zum kommenden Fable-Reboot.

Im Beitrag des Studios heißt es: „Aber wir sind noch nicht fertig. Mit Fable, das später in diesem Jahr erscheint, rekrutieren wir weiterhin in verschiedenen Bereichen, um mehr außergewöhnliche Talente ins Team zu holen.“

Damit wird das bisher kommunizierte Zeitfenster für den Release im laufenden Jahr erneut indirekt bestätigt.

Weitere konkrete Details zum Release-Datum oder neuen Gameplay-Informationen wurden nicht genannt. Ebenso bleibt offen, in welchem Zustand sich die Entwicklung aktuell befindet oder ob interne Meilensteine bereits erreicht wurden.

Weitere offizielle Updates zum Spiel werden mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Xbox Showcase 2026 erwartet.