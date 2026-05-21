Fable 4: Playground Games deutet erneut Release für dieses Jahr an

Ein aktueller LinkedIn-Recruiting-Post von Playground Games liefert ein neues Lebenszeichen zum kommenden Fable-Reboot.
Im Beitrag des Studios heißt es: „Aber wir sind noch nicht fertig. Mit Fable, das später in diesem Jahr erscheint, rekrutieren wir weiterhin in verschiedenen Bereichen, um mehr außergewöhnliche Talente ins Team zu holen.“
Damit wird das bisher kommunizierte Zeitfenster für den Release im laufenden Jahr erneut indirekt bestätigt.
Weitere konkrete Details zum Release-Datum oder neuen Gameplay-Informationen wurden nicht genannt. Ebenso bleibt offen, in welchem Zustand sich die Entwicklung aktuell befindet oder ob interne Meilensteine bereits erreicht wurden.
Weitere offizielle Updates zum Spiel werden mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Xbox Showcase 2026 erwartet.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
So Bock drauf. Hoffentlich irgendwie mit etwas zeitlichem Abstand zu GTA6. Wenn es im September/Oktober nicht mehr klappen sollte, dann besser im Januar. Das Spiel muss genug Aufmerksamkeit bekommen, denn da kommt Großes auf uns zu.
Ich denke selbst ein Release Mitt Ende Oktober wäre für die ART spiel wohl schon zu spät, falls potenzielle Kunden GTA direkt zum Release spielen wollen würde, wäre es nicht so unwahrscheinlich das da doch ein paar mehr dann Fable erst mal liegen lassen.
Januar? Dann geht das Spiel bei den Game Awards drauf wieder unter
Jetzt haben sie eigentlich gar keine Wahl mehr, als das Spiel in diesem Jahr zu veröffentlichen, selbst wenn es noch nicht fertig ist. Wenn die das Spiel, nach dem man es jetzt drei mal für dieses Jahr bestätigt hat, (Ohne Release Datum) auf 2027 verschieben, wird der Shitstorm riesig sein.
Noch größer wird er sein, wenn die es unfertig rausbringen!
Jo, das ist das was Microsoft aktuell sich überhaupt nicht erlauben darf, ein unfertiges Spie lauf den Markt werfen.
Naja, FH ruckelt bei manchen auf PC unschön. Auch bei mir.
Fertig optimiert ist das für PC nicht
Quatsch, im Zweifel nochmal verschieben.
Wie schon Shigeru Miyamoto sagte: „A delayed game is eventually good, but a rushed game is forever bad.“
Die müssen bestimmt noch die Animationen für männliche Charaktermodelle machen nach der Kontroverse mit dem ursprünglichen weiblichen Charakter, bin gespannt auf das Spiel.
Ich glaub nicht das es nur daran liegt, aber ja das sah schon schräg aus, was da gezeigt wurde.
Im Gameplay sah man so richtig wie die Männer wie Frauen gelaufen sind, echt schräg 🙈.
Das ist aber auch das wo ich bedenken habe.
Das das Spiel in Grunde viel zu sehr in eine bestimmt Richtung ging und man jetzt daran herum doktorert um das wieder in Ordnung zu bringen.
Wird dann wie bei den meisten Spielen nach einem Jahr nach Veröffentlichung fertig gepatched sein 😉.
Das wird mein erstes Fable 😅🫣
Hoffentlich wirken die Charaktere echter wie in FH6. Hellblade 2 zeigt, wie es richtig geht und auch alte Titel wie Uncharted 4 und Gears 5 zeigen, dass es geht.
Ein zweites Puppen-Theater wie Starfield benötige ich nicht
Bin ich echt noch hin und her gerissen, Playground war mal gut,bhat aber meiner Meinung nach auch mittlerweile abgebaut und dann noch ein komplett Artfremdes Genre für sie. Muss ich abwarten was da am Ende rauskommt.