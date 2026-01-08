Fable 4: Playground Games kündigt Deep Dive für Xbox Developer Direct an

9 Autor: , in News / Fable 4
Übersicht
Image: Microsoft

Fable 4: Playground Games kündigt großes Reveal an. Erster Deep‑Dive zu Fable 4 kommt am 22. Januar.

Playground Games macht die Fans heiß auf Fable 4 und kündigt an, dass das Studio bereits „wirklich, wirklich lange“ am neuen Teil arbeitet. Jetzt sei der Moment gekommen, endlich deutlich mehr zu zeigen.

Das Team verspricht umfangreiche Einblicke und deutet an, dass das kommende Update weit über einen kurzen Trailer hinausgehen wird.

Der große Auftritt findet im Rahmen des Xbox Developer_Direct statt – am 22. Januar um 10AM PT (6PM GMT). In Deutschland findet der Stream  am 22. Januar 19:00 Uhr statt.

Dort wird der erste ausführliche Deep‑Dive präsentiert, der Gameplay, Welt, Tonalität und die kreative Vision hinter dem neuen Fable beleuchten dürfte.

Die Erwartungen sind entsprechend hoch, denn seit der ersten Ankündigung warten Fans gespannt auf echte Spielszenen. Am 22. Januar ist es endlich so weit. Wir sind  gespannt, wie euch das Spiel gefallen wird und auch, was Peter Molyneux von der neuen Ausrichtung halten wird.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Fable 4

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 28695 XP Nasenbohrer Level 4 | 08.01.2026 - 18:32 Uhr

    Sehr schön. 😍 Ich freue mich und bin gespannt auf die neuen Einblicke zu Fable IV. ♥️

    0
  3. shadow moses 441710 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 08.01.2026 - 18:36 Uhr

    Muss sagen, dass ich bezüglich Fanle schon etwas in Sorge war. Dass man in zwei Wochen mehr vom Spiel sehen wird, beruhigt dann doch.

    Sowohl die bisherigen Trailer als auch die Gameplay Schnipsel von 2025 sahen schon ziemlich vielversprechend aus.

    0
    • Wartenaufwunder 146910 XP Master-at-Arms Gold | 08.01.2026 - 18:42 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      Ich auch, ich auch.

      Bin jetzt glatt bisschen aufgeregt das direkt auch ein deep dive kommt. Da werden bestimmt einige Mechaniken erklärt etc.
      Bin gespannt wie Playgrund sich im neuen Genre schlägt.

      0
  5. Robilein 1198390 XP Xboxdynasty Legend Gold | 08.01.2026 - 18:45 Uhr

    Bin sehr gespannt drauf. Bin ich froh das ich an dem Tag frei habe. Kann es schön live mitverfolgen🙂

    0
  6. BLACK 8z 106210 XP Hardcore User | 08.01.2026 - 18:47 Uhr

    Pflichttermin für mich! Problem nur, 19:00 Uhr ist Bettgehzeit der Kids…. 🤦🏼‍♂️🙄

    0
  7. AnCaptain4u 247875 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.01.2026 - 18:53 Uhr

    Bin so gespannt auf Fable 💚
    Tippe aber drauf, dass wir nur eine grobe Einordnung des Release-Zeitfensters bekommen und nicht direkt den genauen Release-Termin.

    0

Hinterlasse eine Antwort