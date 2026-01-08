Fable 4: Playground Games kündigt Deep Dive für Xbox Developer Direct an

Playground Games macht die Fans heiß auf Fable 4 und kündigt an, dass das Studio bereits „wirklich, wirklich lange“ am neuen Teil arbeitet. Jetzt sei der Moment gekommen, endlich deutlich mehr zu zeigen.
Das Team verspricht umfangreiche Einblicke und deutet an, dass das kommende Update weit über einen kurzen Trailer hinausgehen wird.
Der große Auftritt findet im Rahmen des Xbox Developer_Direct statt – am 22. Januar um 10AM PT (6PM GMT). In Deutschland findet der Stream am 22. Januar 19:00 Uhr statt.
Dort wird der erste ausführliche Deep‑Dive präsentiert, der Gameplay, Welt, Tonalität und die kreative Vision hinter dem neuen Fable beleuchten dürfte.
Die Erwartungen sind entsprechend hoch, denn seit der ersten Ankündigung warten Fans gespannt auf echte Spielszenen. Am 22. Januar ist es endlich so weit. Wir sind gespannt, wie euch das Spiel gefallen wird und auch, was Peter Molyneux von der neuen Ausrichtung halten wird.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr schön. 😍 Ich freue mich und bin gespannt auf die neuen Einblicke zu Fable IV. ♥️
Na endlich sieht man wieder was.
Muss sagen, dass ich bezüglich Fanle schon etwas in Sorge war. Dass man in zwei Wochen mehr vom Spiel sehen wird, beruhigt dann doch.
Sowohl die bisherigen Trailer als auch die Gameplay Schnipsel von 2025 sahen schon ziemlich vielversprechend aus.
Ich auch, ich auch.
Bin jetzt glatt bisschen aufgeregt das direkt auch ein deep dive kommt. Da werden bestimmt einige Mechaniken erklärt etc.
Bin gespannt wie Playgrund sich im neuen Genre schlägt.
Hoffe das sie den Release mit 2026 halten können. Hoffe es gibt auch Release Termine für alle Spiele
Gespannt auf das Gameplay. Fable 💚🐔
Bin sehr gespannt drauf. Bin ich froh das ich an dem Tag frei habe. Kann es schön live mitverfolgen🙂
Pflichttermin für mich! Problem nur, 19:00 Uhr ist Bettgehzeit der Kids…. 🤦🏼♂️🙄
Bin so gespannt auf Fable 💚
Tippe aber drauf, dass wir nur eine grobe Einordnung des Release-Zeitfensters bekommen und nicht direkt den genauen Release-Termin.