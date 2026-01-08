Fable 4: Playground Games kündigt Deep Dive für Xbox Developer Direct an

Fable 4: Playground Games kündigt großes Reveal an. Erster Deep‑Dive zu Fable 4 kommt am 22. Januar.

Playground Games macht die Fans heiß auf Fable 4 und kündigt an, dass das Studio bereits „wirklich, wirklich lange“ am neuen Teil arbeitet. Jetzt sei der Moment gekommen, endlich deutlich mehr zu zeigen.

Das Team verspricht umfangreiche Einblicke und deutet an, dass das kommende Update weit über einen kurzen Trailer hinausgehen wird.

Der große Auftritt findet im Rahmen des Xbox Developer_Direct statt – am 22. Januar um 10AM PT (6PM GMT). In Deutschland findet der Stream am 22. Januar 19:00 Uhr statt.

Dort wird der erste ausführliche Deep‑Dive präsentiert, der Gameplay, Welt, Tonalität und die kreative Vision hinter dem neuen Fable beleuchten dürfte.

Die Erwartungen sind entsprechend hoch, denn seit der ersten Ankündigung warten Fans gespannt auf echte Spielszenen. Am 22. Januar ist es endlich so weit. Wir sind gespannt, wie euch das Spiel gefallen wird und auch, was Peter Molyneux von der neuen Ausrichtung halten wird.