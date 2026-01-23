Fable 4: Reboot setzt auf offene Welt, Identität und Konsequenzen

Mit Fable startet eine der bekanntesten Fantasy-Marken in eine neue Ära. Das Reboot versteht sich nicht als nostalgische Rückschau, sondern als frischer Beginn, der die Welt von Albion in einem neuen Licht zeigt.

Ihr schlüpft in die Rolle des ersten Helden einer ganzen Generation und bewegt euch durch ein lebendiges Land, das von skurrilen Figuren, trockenem Humor und einer überraschenden Menge an Hühnern geprägt ist.

Die offene Welt wirkt farbenfroh, verspielt und zugleich voller Geheimnisse, die sich erst nach und nach offenbaren.

Schon früh macht das Spiel deutlich, dass euer Held mehr ist als eine vorgegebene Figur. Ihr gestaltet sein Aussehen, rüstet ihn mit mächtigen Waffen aus und kombiniert Nahkampf, Fernkampf und Magie zu eurem eigenen Stil.

Die Reise führt euch durch Begegnungen mit Banditen, wilden Kreaturen und bekannten Monstern wie Hobbes, Balverinen und Trolls. Mit jeder Herausforderung wächst nicht nur eure Stärke, sondern auch euer Ruf, der in Albion eine zentrale Rolle spielt.

Abseits der Kämpfe entfaltet sich ein Alltag, der euch erlaubt, ein außergewöhnliches Leben aufzubauen.

Ihr könnt als Vermieter oder Schmied ein Vermögen anhäufen, Beziehungen eingehen, eine Familie gründen und beobachten, wie euer Name sich in den Dörfern herumspricht.

Die Welt reagiert auf euren Ruf, und jede Entscheidung hinterlässt Spuren, die sich auf Bewohner und Umgebung auswirken. Fable zeigt Albion als ein Land, das sich formt, während ihr euren Weg geht.

Im Kern dreht sich alles um die Frage, was einen Helden ausmacht. Eure Taten, eure Fehler und eure Prioritäten bestimmen, wie die Menschen euch sehen und wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Märchenhafte Enden sind möglich, aber keineswegs garantiert. Fable setzt auf eine Welt, die euch nicht nur begleitet, sondern sich durch eure Entscheidungen verändert.