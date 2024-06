Fable 4: Release angeblich im vierten Quartal 2025

Autor:, in / Fable 4

Die Freude war groß, als es beim diesjährigen Xbox Games Showcase einen neuen Trailer aus Fable 4 zu sehen gab. Das Rollenspiel wurde zwar vor knapp vier Jahren angekündigt, mit Details hält sich Entwickler Playground Games aber bislang zurück.

Am Ende des jüngsten Trailers wurde mit 2025 nur grob der Release eingegrenzt.

Etwas genauer will es Tom Warren von The Verge wissen. In der neusten Ausgabe des kostenpflichtigen Newsletters nennt er laut seinen Quellen einen Release-Termin für Fable 4 zwischen Oktober und Dezember 2025.

Fable 4 wird für Xbox Series X|S, PC und Day One im Xbox Game Pass erscheinen, wenn es irgendwann 2025 erscheint.