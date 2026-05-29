Fable 4: Rollenspiel auf Februar 2027 verschoben

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Image: Xbox Game Studios

Xbox verschiebt Fable auf 2027 und kündigt neuen Showcase-Auftritt an.

Microsoft hat den Release von Fable offiziell verschoben. Das Rollenspiel erscheint nun erst im Februar 2027.

Als Grund nennt Xbox den außergewöhnlich stark gefüllten Veröffentlichungszeitraum rund um die Feiertage 2026. Laut dem Unternehmen wolle man die eigenen Releases besser verteilen und Fable den Raum geben, den das Spiel verdiene.

Das diesjährige Xbox-Line-up umfasst bereits mehrere große Produktionen, darunter Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer sowie Grand Theft Auto VI.

Durch die Verschiebung soll verhindert werden, dass Fable innerhalb des dichten Veröffentlichungsfensters untergeht.

Gleichzeitig bestätigte Xbox, dass Spieler beim Xbox Games Showcase am 7. Juni einen umfangreichen neuen Blick auf Fable erhalten werden. Neben dem Rollenspiel sollen dort auch weitere kommende Xbox-Titel präsentiert werden.

Konkrete neue Gameplay-Details wurden bislang noch nicht genannt. Die Ankündigung deutet jedoch darauf hin, dass Microsoft die Marketingkampagne rund um Fable im Sommer deutlich intensivieren will.

Das neue Fable entsteht bei Playground Games für Xbox, PS5 und PC.

Quelle
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67 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. XXPS 9040 XP Beginner Level 4 | 29.05.2026 - 20:31 Uhr

    Mal wieder ein kack move von MS. Sollte es wirklich wegen GTA sein, lächerlich. Zwei komplett verschiedene Spiele. Ich persönlich habe mich mehr auf Fable wie auf GTA gefreut, und ich denke da bin ich nicht der einzige. Richtig mieser Move von MS.

    4
  3. Fire12 15720 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 29.05.2026 - 20:39 Uhr

    Solange es gut beim Release wird kann ich auch etwas länger warten
    Hauptsache sie vergessen die Deutsche Synchro nicht

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  4. Rotten 124305 XP Man-at-Arms Silber | 29.05.2026 - 20:46 Uhr

    Das is der Weg ✌🏻 wird sicher ein Umsatz + geben 🤜🏻

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  5. Robilein 1274230 XP Xboxdynasty Legend Platin | 29.05.2026 - 20:52 Uhr

    Lustig wie einige glauben dass das an der Playstation 5 zu tun hat. Es gibt viel wichtigere Gründe dafür. GTA VI zum Beispiel.

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    • Ash2X 339000 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 29.05.2026 - 20:56 Uhr
      Antwort auf Robilein

      .. Oder die anderen 4,5 Spiele. Der Release wäre irgendwie nutzlos gewesen. Clockwork scheint auch verschoben zu sein, das wäre von Gears, CoD und GTA6 eh gefressen worden 😄

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      • Robilein 1274230 XP Xboxdynasty Legend Platin | 29.05.2026 - 21:08 Uhr
        Antwort auf Ash2X

        Ja eben. Ich sehe die Playstation da als Relevanz eher ganz hinten. Die Spiele der eigenen Studios Call of Duty Modern Warfare 4 wird ein Selbstläufer, dann Sachen wie Control Resonant und GTA VI

        Ich find’s gut so. So bleibt mehr Zeit für polishing und hoffentlich mehr Marketing.

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  6. HaloPro 6120 XP Beginner Level 3 | 29.05.2026 - 20:53 Uhr

    Niemand hat doch ernsthaft mit nem Release dieses Jahr gerechnet. 😅Als würde irgendjemand, der Geld verdienen will, sein Spiel im GTA Zeitraum rausbringen. Dazu sah das gezeigte bisher auch zu sehr nach pre-alpha aus.

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