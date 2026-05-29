Fable 4: Rollenspiel auf Februar 2027 verschoben

Microsoft hat den Release von Fable offiziell verschoben. Das Rollenspiel erscheint nun erst im Februar 2027.
Als Grund nennt Xbox den außergewöhnlich stark gefüllten Veröffentlichungszeitraum rund um die Feiertage 2026. Laut dem Unternehmen wolle man die eigenen Releases besser verteilen und Fable den Raum geben, den das Spiel verdiene.
Das diesjährige Xbox-Line-up umfasst bereits mehrere große Produktionen, darunter Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer sowie Grand Theft Auto VI.
Durch die Verschiebung soll verhindert werden, dass Fable innerhalb des dichten Veröffentlichungsfensters untergeht.
Gleichzeitig bestätigte Xbox, dass Spieler beim Xbox Games Showcase am 7. Juni einen umfangreichen neuen Blick auf Fable erhalten werden. Neben dem Rollenspiel sollen dort auch weitere kommende Xbox-Titel präsentiert werden.
Konkrete neue Gameplay-Details wurden bislang noch nicht genannt. Die Ankündigung deutet jedoch darauf hin, dass Microsoft die Marketingkampagne rund um Fable im Sommer deutlich intensivieren will.
Das neue Fable entsteht bei Playground Games für Xbox, PS5 und PC.
67 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mal wieder ein kack move von MS. Sollte es wirklich wegen GTA sein, lächerlich. Zwei komplett verschiedene Spiele. Ich persönlich habe mich mehr auf Fable wie auf GTA gefreut, und ich denke da bin ich nicht der einzige. Richtig mieser Move von MS.
Booooooo, bad move, sucky move, boooooo~
Solange es gut beim Release wird kann ich auch etwas länger warten
Hauptsache sie vergessen die Deutsche Synchro nicht
Das is der Weg ✌🏻 wird sicher ein Umsatz + geben 🤜🏻
Lustig wie einige glauben dass das an der Playstation 5 zu tun hat. Es gibt viel wichtigere Gründe dafür. GTA VI zum Beispiel.
.. Oder die anderen 4,5 Spiele. Der Release wäre irgendwie nutzlos gewesen. Clockwork scheint auch verschoben zu sein, das wäre von Gears, CoD und GTA6 eh gefressen worden 😄
Ja eben. Ich sehe die Playstation da als Relevanz eher ganz hinten. Die Spiele der eigenen Studios Call of Duty Modern Warfare 4 wird ein Selbstläufer, dann Sachen wie Control Resonant und GTA VI
Ich find’s gut so. So bleibt mehr Zeit für polishing und hoffentlich mehr Marketing.
Niemand hat doch ernsthaft mit nem Release dieses Jahr gerechnet. 😅Als würde irgendjemand, der Geld verdienen will, sein Spiel im GTA Zeitraum rausbringen. Dazu sah das gezeigte bisher auch zu sehr nach pre-alpha aus.
Buuuh! War mein Most wanted.
Ich finde das einen guten Schritt, es kommt noch so viel heuer.
Logisch, habe darauf schon gewartet