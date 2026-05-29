Fable 4: Rollenspiel auf Februar 2027 verschoben

Xbox verschiebt Fable auf 2027 und kündigt neuen Showcase-Auftritt an.

Microsoft hat den Release von Fable offiziell verschoben. Das Rollenspiel erscheint nun erst im Februar 2027.

Als Grund nennt Xbox den außergewöhnlich stark gefüllten Veröffentlichungszeitraum rund um die Feiertage 2026. Laut dem Unternehmen wolle man die eigenen Releases besser verteilen und Fable den Raum geben, den das Spiel verdiene.

Das diesjährige Xbox-Line-up umfasst bereits mehrere große Produktionen, darunter Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer sowie Grand Theft Auto VI.

Durch die Verschiebung soll verhindert werden, dass Fable innerhalb des dichten Veröffentlichungsfensters untergeht.

Gleichzeitig bestätigte Xbox, dass Spieler beim Xbox Games Showcase am 7. Juni einen umfangreichen neuen Blick auf Fable erhalten werden. Neben dem Rollenspiel sollen dort auch weitere kommende Xbox-Titel präsentiert werden.

Konkrete neue Gameplay-Details wurden bislang noch nicht genannt. Die Ankündigung deutet jedoch darauf hin, dass Microsoft die Marketingkampagne rund um Fable im Sommer deutlich intensivieren will.

Das neue Fable entsteht bei Playground Games für Xbox, PS5 und PC.