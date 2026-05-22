Fable 4: Rollenspiel erhält 18+ Rating in Südkorea wegen Gewalt, Sprache und sexuellen Inhalten

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Image: Xbox Game Studios

Fable erhält 18+ Einstufung in Südkorea – neue Hinweise auf Content und Umfang.

Fable wurde von der südkoreanischen Rating-Behörde mit einer 18+-Einstufung versehen.

Als Gründe für die hohe Altersfreigabe werden mehrere Inhalte genannt. Dazu zählen unter anderem explizite Sprache im Zusammenhang mit sexuellen Handlungen, häufige Gewalt mit Blut und Verstümmelung durch Waffen, sowie kriminelle Handlungen, die durch Spielerentscheidungen ausgelöst werden können. Zusätzlich wird auch der häufige Einsatz von vulgärer Sprache und Beleidigungen aufgeführt.

Die Einstufung gibt damit einen klareren Eindruck vom inhaltlichen Ton des Spiels, das offenbar deutlich düsterer und erwachsener ausfällt als frühere Interpretationen der Reihe vermuten ließen.

Offizielle zusätzliche Kontextdetails zum aktuellen Entwicklungsstand oder möglichen Änderungen an der endgültigen Version liegen derzeit nicht vor.

Quelle
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34 Kommentare Added

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  1. Kitomy 70555 XP Tastenakrobat Level 1 | 22.05.2026 - 16:50 Uhr

    Moment mal, WTF
    Was da jetzt im Text genau steht ist erstmal egal. (habs trotzdem gelesen)

    Aber eine Einstufung erfolgt immer nur dann, wenn ein fast „fertiges“ Spiel eingereicht wurde?!

    Da ist man also schon deutlich weiter als gedacht, viel weiter, ja sehr sehr viel weiter…
    Gerade in Süd-Korea muss man eigentlich schon ein fertige Spiel vorlegen …

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    • Robilein 1271170 XP Xboxdynasty Legend Platin | 22.05.2026 - 16:55 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Wenn das so sein sollte dann finde ich das gut. Heißt im Umkehrschluss die Zeit bis zum Release wird mit polishing betrieben.

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    • HaloPro 5560 XP Beginner Level 3 | 22.05.2026 - 19:47 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Das ist mir neu. In Korea muss man hauptsächlich die Dialog-Skripte vorzeigen, so wie die fragen wahrheitsgemäß beantworten, weil’s sonst indiziert wird.

      0
  2. Uglycoyote 24775 XP Nasenbohrer Level 2 | 22.05.2026 - 16:55 Uhr

    Das Spiel ist so durch bei mir. Höchstens im Sale wirds gekauft wenn die User Videos und Streams keine roten Flaggen zeigen was ich jetzt schon bezweifle oder due „Fachpresse“ dem Spiel nur schlechte bis durchschnitts Noten geben sollte dann evtl. Bei 9+/10 lasse ich die Ginger weg da es für „midervAudiences“ ist wie die neusten der letzten Zeit und die due noch in naher Zukunft 2026 erscheinen und seit 2020- Entwickelt wurden.

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    • Terendir 173045 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 22.05.2026 - 17:05 Uhr
      Antwort auf Uglycoyote

      Okay, jetzt bitte nochmal schreiben wenn du nüchtern bist… Ich versteh deinen Text zum Teil nicht xD

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      • Uglycoyote 24775 XP Nasenbohrer Level 2 | 22.05.2026 - 17:12 Uhr
        Antwort auf Terendir

        Na gut wer nix von allem Rund um Fable mitbekommen hat könnte es schwer verstehen alle anderen wissen was ich meine. Aber sehr mutig von dir anderen zu Unterstellten Sie würden mehr Alkohol konsumieren als es Gesund ist. Andere sind für weniger persönlich beleidigende Kommentare gebannt worden.

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        • Terendir 173045 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 22.05.2026 - 17:32 Uhr
          Antwort auf Uglycoyote

          Okay, dann les nochmal ganz aufmerksam deinen eigenen Text…

          Aber hey, ich bin freundlich und analysiere mal einen Teil deines Ergusses:
          „oder due „Fachpresse“ dem Spiel nur schlechte bis durchschnitts Noten geben sollte dann evtl. Bei 9+/10 lasse ich die Ginger weg da es für „midervAudiences“ ist“

          „due Fachpresse“? Okay, vermutlich die Fachpresse? Aber du verwendest den englischen Begriff „due“ öfters… doch due? Was ist due?
          Warum sollte man ein Spiel spielen, wenn die Fachpresse nur Durchschnittsnoten gibt? Das macht mal gar keinen Sinn, es sei denn du bist Verschwörungstheoretiker.
          „Bei 9+/10 lasse ich die Ginger weg“ … Ginger? Du meinst die Protagonistin? Ja, sie ist eine Ginger, und du kannst bestimmt auch nen Charaktereditor verwenden um wen anderen zu spielen. Aber was hat das mit der Benotung zu tun?
          „da es für „midervAudiences““ … miderv Audiences? What the heck ist miderf? Mid erf? Mittlere Erfahrung? Srsly… ich versteh nun nen Bruchteil den du schreibst O_o

          Daher … bist du sicher, dass du nicht getrunken hast? Gibt genügend die im Rausch sich einen von der Seele schreiben – gut nicht unbedingt um 17 Uhr, aber hey, es gibt Schichtsysteme, jedem fas seine. Das würde ich nicht kritisieren. Daher, wieso sollte das beleidigend sein? Alkohol ist ein normales Konsumgut und legal.

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        • smallant 4680 XP Beginner Level 2 | 22.05.2026 - 17:41 Uhr
          Antwort auf Uglycoyote

          Muss ja nicht immer der Alkohol verantwortlich sein…

          Manchmal ist es einfach nur der Intellekt…

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      • oldGamer 200980 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.05.2026 - 17:14 Uhr
        Antwort auf Terendir

        Zum Teil?
        Ich versteht nur das er Bratkartoffel essend am Bahnhof steht und Koffer klaut 🙁

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          • Kitomy 70555 XP Tastenakrobat Level 1 | 22.05.2026 - 17:41 Uhr
            Antwort auf Terendir

            Im Enddefekt hat er gar nicht so unrecht.

            Beim erst gezeigten hatte man das Gefühl das die modern audience an erster Stelle steht und dann erst Rest, wie halt Gameplay und co.
            Also der Typische Ubisoft move.

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            • Terendir 173045 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 22.05.2026 - 18:41 Uhr
              Antwort auf Kitomy

              Schande… wie soll man denn von miderv zu modern kommen? xD
              Setzen 6…

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        • Terendir 173045 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 22.05.2026 - 18:42 Uhr
          Antwort auf DrFreaK666

          Danke, zeigt doch nur eines… er sollte etwas selbstreflektierter werden statt alles sofort als Angriff auf seine Person zu sehen… ich hätte sowas mit Humor genommen „okay, da ist die Katze über die Tastatur gelaufen“ xD

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  3. Robilein 1271170 XP Xboxdynasty Legend Platin | 22.05.2026 - 17:05 Uhr

    Ich denke Südkorea ist auch recht streng mit der Bewertung. Bin auf das ERSB/USK Rating gespannt. Laut der Wertung erwartet uns trotz dem Humor ein erwachsenes Spiel. Ich bin gespannt🙂

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    • Terendir 173045 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 22.05.2026 - 17:06 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ich vermute es wird im USK16 Bereich landen. 18 würde mich selbst für DE schon wundern.

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      • Robilein 1271170 XP Xboxdynasty Legend Platin | 22.05.2026 - 17:11 Uhr
        Antwort auf Terendir

        Davon gehe ich auch aus. War zuerst auf USK 12, jetzt denke ich wird’s USK 16.

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  5. Schwammlgott 65595 XP Romper Domper Stomper | 22.05.2026 - 17:12 Uhr

    „…vom inhaltlichen Ton des Spiels, das offenbar deutlich düsterer und erwachsener ausfällt…“

    What?! Die Vorgänger nicht gespielt?
    Schwarzer, britischer Humor wie man ihn kennt…ich freu‘ mich drauf!

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    • Robilein 1271170 XP Xboxdynasty Legend Platin | 22.05.2026 - 17:16 Uhr
      Antwort auf Schwammlgott

      „Schwarzer, britischer Humor wie man ihn kennt…“

      Oh ja, den muss man echt mögen. Ich muss sagen ich gehöre dazu. Ich sage nur die Cornetto-Trilogie. Einfach nur göttlich der Humor 🤣🤣🤣

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        • Robilein 1271170 XP Xboxdynasty Legend Platin | 22.05.2026 - 18:34 Uhr
          Antwort auf bk493

          Puuh, sehr sehr knappe Kiste. Ich könnte nicht mal sagen welcher mir besser gefällt weil die alle auf ihre Weise genial sind. Bei Hot Fuzz feiere ich die Szene mit dem Typen und seiner Seemine, dann die Lethal Weapon Musik dazu, herrlich 😂😂😂

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  6. EdgarAllanFloh 134500 XP Elite-at-Arms Silber | 22.05.2026 - 17:37 Uhr

    Da würde ich jetzt erstmal noch nicht zu viel reindeuten. Das ist doch ein ganz normaler Prozess und vielleicht reicht in Südkorea da ein Kuss zwischen zwei Kerlen aus, um die 18 hervorzurufen.

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  7. Peter Quill 91770 XP Posting Machine Level 1 | 22.05.2026 - 17:39 Uhr

    Ich würde Fable erst 2027 veröffentlichen.
    Und dann auch nur für die series XS, PC Gamepass , andere Plattformen kann man auch später bedienen.

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    • Schwammlgott 65595 XP Romper Domper Stomper | 22.05.2026 - 18:43 Uhr
      Antwort auf Hey Iceman

      Bin mal gespannt, ob’s wieder so entweder-oder Entscheidungen gibt…eben wie Bordell, oder Waisenhaus 😅
      In Teil 3 konnte man leider das stärkste Schwert nur komplett upgraden, wenn man sich für’s Bordell entscheidet, oder bei jemandem beitretet, der das Bordell hatte…dazu musste man mit 4 Personen gleichzeitig Sex haben…

      Jetzt bekomme ich Lust Teil 2 und 3 zu spielen 😅

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