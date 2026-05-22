Fable 4: Rollenspiel erhält 18+ Rating in Südkorea wegen Gewalt, Sprache und sexuellen Inhalten

Fable wurde von der südkoreanischen Rating-Behörde mit einer 18+-Einstufung versehen.
Als Gründe für die hohe Altersfreigabe werden mehrere Inhalte genannt. Dazu zählen unter anderem explizite Sprache im Zusammenhang mit sexuellen Handlungen, häufige Gewalt mit Blut und Verstümmelung durch Waffen, sowie kriminelle Handlungen, die durch Spielerentscheidungen ausgelöst werden können. Zusätzlich wird auch der häufige Einsatz von vulgärer Sprache und Beleidigungen aufgeführt.
Die Einstufung gibt damit einen klareren Eindruck vom inhaltlichen Ton des Spiels, das offenbar deutlich düsterer und erwachsener ausfällt als frühere Interpretationen der Reihe vermuten ließen.
Offizielle zusätzliche Kontextdetails zum aktuellen Entwicklungsstand oder möglichen Änderungen an der endgültigen Version liegen derzeit nicht vor.
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Moment mal, WTF
Was da jetzt im Text genau steht ist erstmal egal. (habs trotzdem gelesen)
Aber eine Einstufung erfolgt immer nur dann, wenn ein fast „fertiges“ Spiel eingereicht wurde?!
Da ist man also schon deutlich weiter als gedacht, viel weiter, ja sehr sehr viel weiter…
Gerade in Süd-Korea muss man eigentlich schon ein fertige Spiel vorlegen …
Wenn das so sein sollte dann finde ich das gut. Heißt im Umkehrschluss die Zeit bis zum Release wird mit polishing betrieben.
Das ist mir neu. In Korea muss man hauptsächlich die Dialog-Skripte vorzeigen, so wie die fragen wahrheitsgemäß beantworten, weil’s sonst indiziert wird.
Das Spiel ist so durch bei mir. Höchstens im Sale wirds gekauft wenn die User Videos und Streams keine roten Flaggen zeigen was ich jetzt schon bezweifle oder due „Fachpresse“ dem Spiel nur schlechte bis durchschnitts Noten geben sollte dann evtl. Bei 9+/10 lasse ich die Ginger weg da es für „midervAudiences“ ist wie die neusten der letzten Zeit und die due noch in naher Zukunft 2026 erscheinen und seit 2020- Entwickelt wurden.
Okay, jetzt bitte nochmal schreiben wenn du nüchtern bist… Ich versteh deinen Text zum Teil nicht xD
Na gut wer nix von allem Rund um Fable mitbekommen hat könnte es schwer verstehen alle anderen wissen was ich meine. Aber sehr mutig von dir anderen zu Unterstellten Sie würden mehr Alkohol konsumieren als es Gesund ist. Andere sind für weniger persönlich beleidigende Kommentare gebannt worden.
Okay, dann les nochmal ganz aufmerksam deinen eigenen Text…
Aber hey, ich bin freundlich und analysiere mal einen Teil deines Ergusses:
„oder due „Fachpresse“ dem Spiel nur schlechte bis durchschnitts Noten geben sollte dann evtl. Bei 9+/10 lasse ich die Ginger weg da es für „midervAudiences“ ist“
„due Fachpresse“? Okay, vermutlich die Fachpresse? Aber du verwendest den englischen Begriff „due“ öfters… doch due? Was ist due?
Warum sollte man ein Spiel spielen, wenn die Fachpresse nur Durchschnittsnoten gibt? Das macht mal gar keinen Sinn, es sei denn du bist Verschwörungstheoretiker.
„Bei 9+/10 lasse ich die Ginger weg“ … Ginger? Du meinst die Protagonistin? Ja, sie ist eine Ginger, und du kannst bestimmt auch nen Charaktereditor verwenden um wen anderen zu spielen. Aber was hat das mit der Benotung zu tun?
„da es für „midervAudiences““ … miderv Audiences? What the heck ist miderf? Mid erf? Mittlere Erfahrung? Srsly… ich versteh nun nen Bruchteil den du schreibst O_o
Daher … bist du sicher, dass du nicht getrunken hast? Gibt genügend die im Rausch sich einen von der Seele schreiben – gut nicht unbedingt um 17 Uhr, aber hey, es gibt Schichtsysteme, jedem fas seine. Das würde ich nicht kritisieren. Daher, wieso sollte das beleidigend sein? Alkohol ist ein normales Konsumgut und legal.
Muss ja nicht immer der Alkohol verantwortlich sein…
Manchmal ist es einfach nur der Intellekt…
Zum Teil?
Ich versteht nur das er Bratkartoffel essend am Bahnhof steht und Koffer klaut 🙁
Naja, zumindest Geschmack, Bratkartoffeln sind lecker.
Im Enddefekt hat er gar nicht so unrecht.
Beim erst gezeigten hatte man das Gefühl das die modern audience an erster Stelle steht und dann erst Rest, wie halt Gameplay und co.
Also der Typische Ubisoft move.
Schande… wie soll man denn von miderv zu modern kommen? xD
Setzen 6…
Habe auch nur die Hälfte von dem Kauderwelsch verstanden
Danke, zeigt doch nur eines… er sollte etwas selbstreflektierter werden statt alles sofort als Angriff auf seine Person zu sehen… ich hätte sowas mit Humor genommen „okay, da ist die Katze über die Tastatur gelaufen“ xD
Ich freue mich drauf, hab aber auch kein Problem mit „modern audience.
Ich freue mich auch drauf. Hoffentlich wird es gut
Ich denke Südkorea ist auch recht streng mit der Bewertung. Bin auf das ERSB/USK Rating gespannt. Laut der Wertung erwartet uns trotz dem Humor ein erwachsenes Spiel. Ich bin gespannt🙂
Ich vermute es wird im USK16 Bereich landen. 18 würde mich selbst für DE schon wundern.
Davon gehe ich auch aus. War zuerst auf USK 12, jetzt denke ich wird’s USK 16.
Wow dann scheint es ja schon weit fortgeschritten zu sein.👍🏻
„…vom inhaltlichen Ton des Spiels, das offenbar deutlich düsterer und erwachsener ausfällt…“
What?! Die Vorgänger nicht gespielt?
Schwarzer, britischer Humor wie man ihn kennt…ich freu‘ mich drauf!
„Schwarzer, britischer Humor wie man ihn kennt…“
Oh ja, den muss man echt mögen. Ich muss sagen ich gehöre dazu. Ich sage nur die Cornetto-Trilogie. Einfach nur göttlich der Humor 🤣🤣🤣
Hot Fuzz gefällt mir da am besten
Puuh, sehr sehr knappe Kiste. Ich könnte nicht mal sagen welcher mir besser gefällt weil die alle auf ihre Weise genial sind. Bei Hot Fuzz feiere ich die Szene mit dem Typen und seiner Seemine, dann die Lethal Weapon Musik dazu, herrlich 😂😂😂
Da würde ich jetzt erstmal noch nicht zu viel reindeuten. Das ist doch ein ganz normaler Prozess und vielleicht reicht in Südkorea da ein Kuss zwischen zwei Kerlen aus, um die 18 hervorzurufen.
Ich würde Fable erst 2027 veröffentlichen.
Und dann auch nur für die series XS, PC Gamepass , andere Plattformen kann man auch später bedienen.
Ist da nicht sogar der Zeitgleiche PS Release bestätigt ?
Ich glaube ja, nur würde ich es nicht so machen.
Dann bewerbe dich mal bei Microsoft mit der Idee.
Vergesse aber dann bitte nicht die Berechnung anzugeben, wie viel MS mit dem Move verdienen wird 😉
Sehr schön, endlich kann ich ein Bordell aufmachen 🎉🤣
Bin mal gespannt, ob’s wieder so entweder-oder Entscheidungen gibt…eben wie Bordell, oder Waisenhaus 😅
In Teil 3 konnte man leider das stärkste Schwert nur komplett upgraden, wenn man sich für’s Bordell entscheidet, oder bei jemandem beitretet, der das Bordell hatte…dazu musste man mit 4 Personen gleichzeitig Sex haben…
Jetzt bekomme ich Lust Teil 2 und 3 zu spielen 😅
Bin mal gespannt ob die Sache gerechtfertigt ist 🤔.
Ich hoffe es!
Wahrscheinlich eher nicht, die Koreaner sind da ja doch offiziell ziemlich zugeknöpft.