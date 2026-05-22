Fable 4: Rollenspiel erhält 18+ Rating in Südkorea wegen Gewalt, Sprache und sexuellen Inhalten

Fable erhält 18+ Einstufung in Südkorea – neue Hinweise auf Content und Umfang.

Fable wurde von der südkoreanischen Rating-Behörde mit einer 18+-Einstufung versehen.

Als Gründe für die hohe Altersfreigabe werden mehrere Inhalte genannt. Dazu zählen unter anderem explizite Sprache im Zusammenhang mit sexuellen Handlungen, häufige Gewalt mit Blut und Verstümmelung durch Waffen, sowie kriminelle Handlungen, die durch Spielerentscheidungen ausgelöst werden können. Zusätzlich wird auch der häufige Einsatz von vulgärer Sprache und Beleidigungen aufgeführt.

Die Einstufung gibt damit einen klareren Eindruck vom inhaltlichen Ton des Spiels, das offenbar deutlich düsterer und erwachsener ausfällt als frühere Interpretationen der Reihe vermuten ließen.

Offizielle zusätzliche Kontextdetails zum aktuellen Entwicklungsstand oder möglichen Änderungen an der endgültigen Version liegen derzeit nicht vor.