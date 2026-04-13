Fable 4: Rollenspiel erscheint offiziell im Herbst 2026

Das Rollenspiel Fable 4 wird offiziell im Herbst 2026 erscheinen, eine Verschiebung bleibt demnach aus.

Rund um Fable 4 hatte zuletzt ein Gerücht über eine mögliche interne Verschiebung bis ins Jahr 2027 für Unruhe gesorgt. Nun hat sich der Entwickler selbst zu Wort gemeldet und die Spekulationen teilweise eingeordnet.

Über einen Beitrag auf X reagierte Playground Games auf die Diskussionen und bestätigte dabei indirekt ein konkreteres Zeitfenster. In der Nachricht hieß es, man freue sich darauf Spieler im Herbst 2026 wieder in Albion willkommen zu heißen.

Damit deutet das Studio weiterhin auf eine Veröffentlichung im Herbst 2026 hin und widerspricht damit den jüngsten Gerüchten über eine deutlich spätere Verschiebung. Eine offizielle, ausführliche Stellungnahme oder ein genaues Releasedatum liegt jedoch weiterhin nicht vor.

Das Reboot der traditionsreichen Rollenspielreihe soll die Spieler erneut in das Fantasy-Königreich Albion führen und dabei eine modernisierte Interpretation der Marke bieten. Trotz der wachsenden Erwartungshaltung bleibt die Informationslage insgesamt weiterhin zurückhaltend.