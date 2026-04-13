Fable 4: Rollenspiel erscheint offiziell im Herbst 2026

Rund um Fable 4 hatte zuletzt ein Gerücht über eine mögliche interne Verschiebung bis ins Jahr 2027 für Unruhe gesorgt. Nun hat sich der Entwickler selbst zu Wort gemeldet und die Spekulationen teilweise eingeordnet.
Über einen Beitrag auf X reagierte Playground Games auf die Diskussionen und bestätigte dabei indirekt ein konkreteres Zeitfenster. In der Nachricht hieß es, man freue sich darauf Spieler im Herbst 2026 wieder in Albion willkommen zu heißen.
Damit deutet das Studio weiterhin auf eine Veröffentlichung im Herbst 2026 hin und widerspricht damit den jüngsten Gerüchten über eine deutlich spätere Verschiebung. Eine offizielle, ausführliche Stellungnahme oder ein genaues Releasedatum liegt jedoch weiterhin nicht vor.
Das Reboot der traditionsreichen Rollenspielreihe soll die Spieler erneut in das Fantasy-Königreich Albion führen und dabei eine modernisierte Interpretation der Marke bieten. Trotz der wachsenden Erwartungshaltung bleibt die Informationslage insgesamt weiterhin zurückhaltend.
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich freu mich auf Fabel. Hoffe wieder auf unvergessen Quest und Dämonentür Rätsel 😉
Fabel? Also Fabeln höre ich von vielen Leuten täglich… 🤣
Ok spannend .
Aber ich denke fable wird gut aber auch harter Herbst für fable…
Freut mich.
Ich habe aber bedenken das die sich das selbst ein zu hohen Zeitdruck auferlegen.
Denn man hat ja so gesehen ja nur bis Anfang Oktober Zeit.
Und was ich mich noch dazu frage:
Das CoD mit komplett neuer Engine soll ja auch im Herbst erscheinen…
Eine der problematischsten Situationen, die ich seit langem gesehen habe, Gears soll ja auch noch kommen, wird alles enorm eng.
Ich HOFFE dieses Statemant wird auch der Realität im Herbst gerecht werden
Schnell reagiert. Mal sehen, wie sie es rund um GTA 6 positionieren.
Falls GTA pünktlich ist …
MEGA NICE. Hab eigentlich nur Fable 1 damals auf dem pc gespielt. War aber damals ziemlich gut
MEGA! 🙂
Gott sei Dank.
Dann hab ich schön im Herbst was zum zocken, während alle anderen schiss haben was neben GTA zu releasen.
Perfekt.. GTA kann erstmal warten..Fable geht vor🤘
Breaking News! GTA 6 wegen Fable 4 auf 2028 verschoben!
Andere Berichte sind da nicht so eindeutig, sondern deuten auf eine interne Verschiebung wegen GTA 6. Aber wohl so, dass man trotzdem noch dieses Jahr releasen möchte. Jeder will GTA 6 aus dem Weg gehen, das ist glasklar.
Also ich würde es verschieben, gegen GTA 6 kommt keiner an. Das ist einfach so, egal wie man es dreht und wendet. Ist einfach viel zu monströs.
Es mag ja einige geben, die GTA 6 erst mal liegen lassen – z.B. ich wahrscheinlich – aber das ändert ja an der Gesamtsituation nichts. Nämlich dass der absolute Großteil der ganzen Gamerwelt nur eins im November und anfang Dezember im Blick haben wird.
Dur meinst Gerüchte …
Info vom „Insider“ Jeff Grubb 🙂 Kann man natürlich als Gerücht bezeichen.
Sämtliche Portale haben seine Aussagen aber übernommen, also ist die Info ziemlich sicher. Fable kommt demnach eher im Dezember, aber das ist aus meiner Sicht genauso riskant wie November.
Entweder im September oder notfalls Oktober, oder Februar 2027 oder später. Eine andere Möglichkeit für einen Titel wie Fable gibt es eigentlich nicht.
Dass MS jetzt alles dementiert ist natürlich klar, offiziell bestätigt dieses Dementi auch nichts.
Jetzt brauchen wir am 7.6. nur noch die Releasedates von den ganzen Krachern 😉