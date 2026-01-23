Fable 4: Rollenspiel schon jetzt ein Märchen-Abenteuer der Superlative

Eine Flut von Informationen zu Fable 4 machen das Rollenspiel schon jetzt zum Märchen-Abenteuer der Superlative.

Beim gestrigen Xbox Developer Direct rückte Fable 4 von Playground Games ins Rampenlicht und es wurden erstmals Einzelheiten zum radikal detailverliebten Projekt des Forza Horizon-Entwicklers bekannt.

Ihr bewegt euch im Rollenspiel durch eine Welt, in der jedes einzelne Gebäude ein begehbares Innenleben besitzt. Die Entwickler ermöglichen euch sogar, jedes Haus auszurauben oder zu kaufen, genauso wie sämtliche Geschäfte der Spielwelt.

Die kreative Ausrichtung folgt einem Leitmotiv, das sie in alten Unterlagen aus dem Archiv von Lionhead Studios fanden. Der Gedanke, dass Fable ein Märchen und keine klassische Fantasy sei, prägt das gesamte Erscheinungsbild.

Diese Philosophie spiegelt sich auch in den NPCs wider. Nichts wurde prozedural erzeugt, stattdessen erschufen die Entwickler rund 1.000 einzigartige Figuren mit eigenen Stimmen von Hand, samt Tagesabläufen und Persönlichkeiten.

Eure Beziehungen spielen eine größere Rolle als je zuvor. Ihr könnt heiraten oder euch scheiden lassen, während das neue Rufsystem jede eurer Entscheidungen lokal bewertet. Eine Handlung kann einen NPC begeistern und gleichzeitig einen anderen verärgern, ohne dass sich diese Reaktionen automatisch über die gesamte Karte verbreiten.

Die Spielwelt fällt kleiner aus als in einem Forza‑Titel, da sie für langsame Erkundung zu Pferd ausgelegt ist. Die Macher setzten auf dichte Inhalte statt auf schiere Größe, was ihnen erlaubte, jedes Haus und jede Umgebung von Hand zu gestalten.

Fable 4 läuft mit der ForzaTech‑Engine, die für Zwischensequenzen und Quests umfangreich erweitert wurde, weil das Team unbedingt mit dieser Technologie arbeiten wollte.

Ein Hundebegleiter fehlt diesmal, da die Zeit nicht ausreichte, doch für eine mögliche Fortsetzung schließen die Entwickler ihn nicht aus.

Das Projekt gilt intern als echtes Herzensvorhaben, das seit 2016 oder 2017 in Entwicklung ist und von einem Team getragen wird, das aus Fable‑Fans besteht.

Zur Handlung schweigen sie weiterhin und lassen offen, ob die ursprüngliche Trilogie als Kanon betrachtet wird.