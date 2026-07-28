Fable 4: Rollenspiel soll Budget weit überschritten haben

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Image: Xbox Game Studios

Einem neuen Bericht zufolge soll das kommende Rollenspiel Fable sein Entwicklungsbudget weit überschritten haben.

Einem neuen Bericht zufolge soll das von PlayGround Games entwickelte Rollenspiel-Reboot Fable sein Entwicklungsbudget mittlerweile weit überschritten haben, Grund dafür könnte unter anderem die durch mehrere Verschiebungen mittlerweile um Jahre verlängerte Entwicklungszeit sein.

Im Angesicht Microsofts Strategiewechsel zurück zu mehr Exklusivität diskutiert der Bericht von Windows Central, ob es aufgrund der finanziellen Gegebenheiten überhaupt möglich wäre, das als Multiplattformspiel angekündigte Rollenspiel nicht für andere Plattformen zu veröffentlichen.

Ein weiteres Detail, das den Erfolg bei einer PlayStation 5-Veröffentlichung schmälern könnte, ist der Veröffentlichungstermin. Mit God of War: Laufey erscheint nur einen Tag vor dem Early-Access-Start der Premium-Version von Fable eine große First-Party-Produktion Sonys.

Quelle
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44 Kommentare Added

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  1. Teddofryo
    First Star Gold
    First Star Gold
    165705 XP
    First Star Gold 165705 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 1.795 XP bis First Star Smaragd
    28.07.2026 - 22:41 Uhr

    Tja, da hat nicht nur Fable oder Ms ein Problem damit, bald gibt es hoffentlich ein Umdenken und einen Haufen Spiele mit 8 bis 12 Stunden Gameplay für 50 bis 60€ und irgendwie kann ich mich damit sogar anfreunden und wäre sogar gut in Zeiten von keine Zeit mehr. Einige Spiele in der heutigen Zeit funktionieren ja schon auf die Art.

    4
    • Devilsgift
      XboxDynasty Veteran Bronze
      XboxDynasty Veteran Bronze
      207145 XP
      XboxDynasty Veteran Bronze 207145 XP
      Fortschritt zum nächsten Rang 42.855 XP bis XboxDynasty Veteran Silber
      28.07.2026 - 22:47 Uhr
      Antwort auf Teddofryo

      Ich finde 10 -12 Stunden eigentlich gut für ein Spiel. Je nach Genre natürlich. Rollenspiele dürfen natürlich auch gerne die 40-50 Stunden ankratzen aber diese ständigen 100+ Stunden Spiele brauche ich nicht unbedingt.

      2
      • Teddofryo
        First Star Gold
        First Star Gold
        165705 XP
        First Star Gold 165705 XP
        Fortschritt zum nächsten Rang 1.795 XP bis First Star Smaragd
        29.07.2026 - 07:58 Uhr
        Antwort auf Devilsgift

        Ich auch, es ist einfach zu viel und Shawn Layden hatte damals recht vor paar Jahren, er hat nämlich diese 100+ Stunden zurecht kritisiert.

        2
        • Devilsgift
          XboxDynasty Veteran Bronze
          XboxDynasty Veteran Bronze
          207145 XP
          XboxDynasty Veteran Bronze 207145 XP
          Fortschritt zum nächsten Rang 42.855 XP bis XboxDynasty Veteran Silber
          29.07.2026 - 10:50 Uhr
          Antwort auf Teddofryo

          Das sehe ich auch so.

          0
  2. Ranzeweih
    First Star Bronze
    First Star Bronze
    162435 XP
    First Star Bronze 162435 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 65 XP bis First Star Silber
    28.07.2026 - 22:42 Uhr

    Bei der Entwicklungszeit kein Wunder. Aber ich denke, daß da was grosses auf uns zu kommt.

    1
  3. nexus258
    Royal Knight
    Royal Knight
    77370 XP
    Royal Knight 77370 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 130 XP bis Eternal Knight
    28.07.2026 - 23:07 Uhr

    Dafür sieht das Spiel aber auch Mega aus und ich freue mich schon so sehr drauf. Wird jetzt schon für mich GOTY

    1
  4. Fire12
    Junior Elite Level 2
    Junior Elite Level 2
    23670 XP
    Junior Elite Level 2 23670 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 1.330 XP bis Junior Elite Level 3
    28.07.2026 - 23:42 Uhr

    Fable kommt wirklich zu keinen guten Zeitpunkt raus
    Persona 4 hat da Vorrang und wenn
    FF7 Revelation kurz danach erscheint
    dauert es noch länger bis Fable gekauft wird

    Wünschte die würden ihre Spiele besser im Jahr verteilen
    Statt gefühlt alles in 2 Monate zu quetschen
    Wahrscheinlich schaff ich nicht mal
    alle September games bis Februar durchzuzocken

    1
    • Mech77
      Grub Killer Hunter
      Grub Killer Hunter
      190355 XP
      Grub Killer Hunter 190355 XP
      Fortschritt zum nächsten Rang 2.145 XP bis Grub Killer Dominator
      29.07.2026 - 12:39 Uhr
      Antwort auf Fire12

      Kommt halt darauf an, ob man JRPG’s oder westliche RPG’s mehr mag. Ich finde es gut, dass man da die Wahl hat.

      1
  5. Uglycoyote
    Recruit
    Recruit
    50115 XP
    Recruit 50115 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 2.385 XP bis Fighter
    29.07.2026 - 03:40 Uhr

    Mit dem Mist den die eingebaut haben, den keinen Interessiert und wo der Backlash schon groß war Stichwort „Dorfsimulator 2028“ wundert das überhaupt nicht. Wer 10000 NPC einbaut mit Dialogen die wollen, dass man Ihre „Pronouns und Ihr Geschlecht“ respektieren, muss Geld zum Fenster rausgeworfen haben.

    2
    • Blacky-Ray
      Rookie Level 4
      Rookie Level 4
      9420 XP
      Rookie Level 4 9420 XP
      Fortschritt zum nächsten Rang 580 XP bis Rising Star Level 1
      29.07.2026 - 11:07 Uhr
      Antwort auf Uglycoyote

      verwechselst du das Spiel mit veilguard? von gender neutrality hab ich in dem Spiel bislang noch nichts vernommen und Fable 1-3 waren auch schon Dorf Simulatoren nur halt noch deutlich kleiner….. das weg zu nehmen hätte genau so sehr und völlig zu Recht nen shitstorm ausgelöst….

      0
      • Uglycoyote
        Recruit
        Recruit
        50115 XP
        Recruit 50115 XP
        Fortschritt zum nächsten Rang 2.385 XP bis Fighter
        29.07.2026 - 19:45 Uhr
        Antwort auf Blacky-Ray

        nicht das dev gameplay gesehen ?? 1 Stunde oder so? Worüber es den Backlash gab.

        0
  6. obj279e
    Junior Elite Level 4
    Junior Elite Level 4
    29955 XP
    Junior Elite Level 4 29955 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 45 XP bis Bobby Car Bewunderer
    29.07.2026 - 11:13 Uhr

    Ich habe God of War mit Freude gezockt, aber dieses „Goddess of War“ interessiert mich null. Ich würde es nur kaufen, wenn es im Sale ist.

    Fable werde ich auch kaufen, obwohl ich den Game Pass habe. Man sollte die Entwickler bzw. das Studio ja unterstützen.

    Ich hoffe, dass (falls das Spiel gelungen ist) ein neuer Teil nicht erst in 20 Jahren erscheint…

    2
  7. Mech77
    Grub Killer Hunter
    Grub Killer Hunter
    190355 XP
    Grub Killer Hunter 190355 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 2.145 XP bis Grub Killer Dominator
    29.07.2026 - 12:41 Uhr

    Freu mich auf jeden Fall sehr drauf.

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