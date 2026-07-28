Fable 4: Rollenspiel soll Budget weit überschritten haben

Einem neuen Bericht zufolge soll das kommende Rollenspiel Fable sein Entwicklungsbudget weit überschritten haben.

Einem neuen Bericht zufolge soll das von PlayGround Games entwickelte Rollenspiel-Reboot Fable sein Entwicklungsbudget mittlerweile weit überschritten haben, Grund dafür könnte unter anderem die durch mehrere Verschiebungen mittlerweile um Jahre verlängerte Entwicklungszeit sein.

Im Angesicht Microsofts Strategiewechsel zurück zu mehr Exklusivität diskutiert der Bericht von Windows Central, ob es aufgrund der finanziellen Gegebenheiten überhaupt möglich wäre, das als Multiplattformspiel angekündigte Rollenspiel nicht für andere Plattformen zu veröffentlichen.

Ein weiteres Detail, das den Erfolg bei einer PlayStation 5-Veröffentlichung schmälern könnte, ist der Veröffentlichungstermin. Mit God of War: Laufey erscheint nur einen Tag vor dem Early-Access-Start der Premium-Version von Fable eine große First-Party-Produktion Sonys.