Fable 4: Rollenspiel soll Budget weit überschritten haben

Einem neuen Bericht zufolge soll das von PlayGround Games entwickelte Rollenspiel-Reboot Fable sein Entwicklungsbudget mittlerweile weit überschritten haben, Grund dafür könnte unter anderem die durch mehrere Verschiebungen mittlerweile um Jahre verlängerte Entwicklungszeit sein.
Im Angesicht Microsofts Strategiewechsel zurück zu mehr Exklusivität diskutiert der Bericht von Windows Central, ob es aufgrund der finanziellen Gegebenheiten überhaupt möglich wäre, das als Multiplattformspiel angekündigte Rollenspiel nicht für andere Plattformen zu veröffentlichen.
Ein weiteres Detail, das den Erfolg bei einer PlayStation 5-Veröffentlichung schmälern könnte, ist der Veröffentlichungstermin. Mit God of War: Laufey erscheint nur einen Tag vor dem Early-Access-Start der Premium-Version von Fable eine große First-Party-Produktion Sonys.
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Tja, da hat nicht nur Fable oder Ms ein Problem damit, bald gibt es hoffentlich ein Umdenken und einen Haufen Spiele mit 8 bis 12 Stunden Gameplay für 50 bis 60€ und irgendwie kann ich mich damit sogar anfreunden und wäre sogar gut in Zeiten von keine Zeit mehr. Einige Spiele in der heutigen Zeit funktionieren ja schon auf die Art.
Ich finde 10 -12 Stunden eigentlich gut für ein Spiel. Je nach Genre natürlich. Rollenspiele dürfen natürlich auch gerne die 40-50 Stunden ankratzen aber diese ständigen 100+ Stunden Spiele brauche ich nicht unbedingt.
Ich auch, es ist einfach zu viel und Shawn Layden hatte damals recht vor paar Jahren, er hat nämlich diese 100+ Stunden zurecht kritisiert.
Das sehe ich auch so.
Bei der Entwicklungszeit kein Wunder. Aber ich denke, daß da was grosses auf uns zu kommt.
Dafür sieht das Spiel aber auch Mega aus und ich freue mich schon so sehr drauf. Wird jetzt schon für mich GOTY
Fable kommt wirklich zu keinen guten Zeitpunkt raus
Persona 4 hat da Vorrang und wenn
FF7 Revelation kurz danach erscheint
dauert es noch länger bis Fable gekauft wird
Wünschte die würden ihre Spiele besser im Jahr verteilen
Statt gefühlt alles in 2 Monate zu quetschen
Wahrscheinlich schaff ich nicht mal
alle September games bis Februar durchzuzocken
Kommt halt darauf an, ob man JRPG’s oder westliche RPG’s mehr mag. Ich finde es gut, dass man da die Wahl hat.
Mit dem Mist den die eingebaut haben, den keinen Interessiert und wo der Backlash schon groß war Stichwort „Dorfsimulator 2028“ wundert das überhaupt nicht. Wer 10000 NPC einbaut mit Dialogen die wollen, dass man Ihre „Pronouns und Ihr Geschlecht“ respektieren, muss Geld zum Fenster rausgeworfen haben.
verwechselst du das Spiel mit veilguard? von gender neutrality hab ich in dem Spiel bislang noch nichts vernommen und Fable 1-3 waren auch schon Dorf Simulatoren nur halt noch deutlich kleiner….. das weg zu nehmen hätte genau so sehr und völlig zu Recht nen shitstorm ausgelöst….
nicht das dev gameplay gesehen ?? 1 Stunde oder so? Worüber es den Backlash gab.
Ich habe God of War mit Freude gezockt, aber dieses „Goddess of War“ interessiert mich null. Ich würde es nur kaufen, wenn es im Sale ist.
Fable werde ich auch kaufen, obwohl ich den Game Pass habe. Man sollte die Entwickler bzw. das Studio ja unterstützen.
Ich hoffe, dass (falls das Spiel gelungen ist) ein neuer Teil nicht erst in 20 Jahren erscheint…
Freu mich auf jeden Fall sehr drauf.