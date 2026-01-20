Fable 4: Schauplätze in Konzeptzeichnungen enthüllt

Kurz vor der Xbox Developer Direct am Donnerstag tauchen umfangreiche Artworks aus dem Portfolio eines ehemaligen Künstlers auf, die erstmals einen breiten Blick auf zentrale Orte des Reboots von Fable ermöglichen.
Mehrfach ist der Held zu sehen, wie er auf eine gewaltige Stadt blickt, deren Schild den Namen Bloodstone trägt – jenes berüchtigte Hafenviertel aus Fable II, das nun in einer deutlich größeren und komplexeren Form zurückzukehren scheint.
Ergänzt wird das Material durch Skizzen eines zwischen Bergen eingebetteten Schlosses sowie Layouts, die verschiedene Bereiche der Stadt zeigen, darunter einen Marktplatz, eine Arena, ein Handwerksviertel und eine kleine Insel mit Pub.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf einer Szene in den Abwasserkanälen, in denen der Held auf einen gigantischen Werwolf trifft – ein Moment, der bereits in mehreren Trailern angedeutet wurde.
Die düstere Atmosphäre dieser Sequenz kontrastiert stark mit einem Sumpfdorf namens Hamlet, das in zwei Versionen erscheint: einmal im Normalzustand und einmal nach einer Überschwemmung. Diese Veränderung könnte ein zentrales Handlungselement markieren, möglicherweise sogar in Verbindung mit der rätselhaften Antagonistin, die am Ende eines Trailers auftaucht.
Abgerundet wird das Material durch unkolorierte Zeichnungen des Marktbezirks, in denen einzelne Läden wie ein Fischhändler oder ein Geschäft namens The Phoenix Feather zu erkennen sind.
Zusammen vermitteln die Artworks einen Eindruck davon, wie vielfältig und atmosphärisch die Welt des Reboots gestaltet sein könnte, während nun alle Blicke auf die Präsentation in zwei Tagen gerichtet sind.
— Alan Feely (@IdleSlothVGT) January 19, 2026
— Alan Feely (@IdleSlothVGT) January 19, 2026
— Alan Feely (@IdleSlothVGT) January 19, 2026
Ich bin so gespannt auf das Spiel, hoffentlich versauts Microsoft diesmal nicht! Bitte, Bitte!
Sehr gespannt wie es wird.
Das sieht schon richtig gut aus und wird ein anständiges Brett, wenn es vernünftig lokalisiert wird.
Alter… Wenn ich sowas auch in Artbooks sehe, Respekt an die Leute die so hart geil zeichnen können 👍
Sieht für mich eher nach geil weich gezeichnet aus aber gut 😉😂
Sieht schonmal stark nach Fable aus, das lässt mich hoffen.
In 2 Tagen wissen wir hoffentlich mehr.
Sieht toll aus…bin gespannt wie es wird und was wir übermorgen zu sehen bekommen.
„Mehrfach ist der Held zu sehen, wie er auf eine gewaltige Stadt blickt“… sieht für mach nach der Heldin aus dem Trailer aus.
Das sieht grafisch schon sau geil aus. Vom Entwickler habe ich auch nichts anderes erwartet. Ich hoffe nur, dass man sich da selbst einen Charakter bauen kann. Bei so Spielen gehörte für mich das ganze Sozialleben immer mit dazu und dass man sich selbst reingebaut hat. Und auf jeden Fall würde ich lieber als ein Mann spielen, der etwas nach mir aussieht.
Die Spannung steigt vor der Developer Direct.
Habe ein ungutes Gefühl und hoffentlich irre ich mich! Wenn sich der Held und die Umgebung entsprechend unseren Handlungen nicht sichtbar verändert und die NPC nicht auf unsere Taten b.z.w. Untaten entsprechend reagieren, ist es für mich nicht Fable, auch wenn es ein gutes Spiel wird.