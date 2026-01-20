Fable 4: Schauplätze in Konzeptzeichnungen enthüllt

Artworks zu Fable 4 zeigen Bloodstone, einen Werwolf‑Showdown und ein Dorf mit zwei Gesichtern.

Kurz vor der Xbox Developer Direct am Donnerstag tauchen umfangreiche Artworks aus dem Portfolio eines ehemaligen Künstlers auf, die erstmals einen breiten Blick auf zentrale Orte des Reboots von Fable ermöglichen.

Mehrfach ist der Held zu sehen, wie er auf eine gewaltige Stadt blickt, deren Schild den Namen Bloodstone trägt – jenes berüchtigte Hafenviertel aus Fable II, das nun in einer deutlich größeren und komplexeren Form zurückzukehren scheint.

Ergänzt wird das Material durch Skizzen eines zwischen Bergen eingebetteten Schlosses sowie Layouts, die verschiedene Bereiche der Stadt zeigen, darunter einen Marktplatz, eine Arena, ein Handwerksviertel und eine kleine Insel mit Pub.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf einer Szene in den Abwasserkanälen, in denen der Held auf einen gigantischen Werwolf trifft – ein Moment, der bereits in mehreren Trailern angedeutet wurde.

Die düstere Atmosphäre dieser Sequenz kontrastiert stark mit einem Sumpfdorf namens Hamlet, das in zwei Versionen erscheint: einmal im Normalzustand und einmal nach einer Überschwemmung. Diese Veränderung könnte ein zentrales Handlungselement markieren, möglicherweise sogar in Verbindung mit der rätselhaften Antagonistin, die am Ende eines Trailers auftaucht.

Abgerundet wird das Material durch unkolorierte Zeichnungen des Marktbezirks, in denen einzelne Läden wie ein Fischhändler oder ein Geschäft namens The Phoenix Feather zu erkennen sind.

Zusammen vermitteln die Artworks einen Eindruck davon, wie vielfältig und atmosphärisch die Welt des Reboots gestaltet sein könnte, während nun alle Blicke auf die Präsentation in zwei Tagen gerichtet sind.