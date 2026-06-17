Fable 4: Studio reagiert auf Kritik mit härteren Schwierigkeitsstufen

Nach einer ausführlichen Gameplay-Präsentation zu Fable hat Playground Games auf Rückmeldungen zur gezeigten Kampf-Intensität reagiert und zusätzliche Schwierigkeitsoptionen bestätigt.
In dem gezeigten 30-minütigen Gameplay lag der Fokus auf dem Alltag in Albion, inklusive Reputation, Immobilienkauf und sozialen Interaktionen. Der Kampf selbst wirkte dabei vergleichsweise zugänglich, was bei Teilen der Community Fragen zur generellen Herausforderung des Spiels aufwarf.
Playground Games stellte nun klar, dass die Präsentation auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe lief. Diese sogenannte „Story“-Option soll den leichtesten Einstieg in die Spielwelt ermöglichen.
Für Spieler, die eine höhere Herausforderung suchen, sind weitere Schwierigkeitsgrade vorgesehen. Diese sollen dafür sorgen, dass Gegner deutlich aggressiver reagieren und Kämpfe insgesamt anspruchsvoller ausfallen.
Das Studio betonte dabei mit einem Augenzwinkern, dass die Wachen in Albion nicht „alle während ihrer Schicht Tee trinken“, sondern auf höheren Stufen deutlich wachsamer und konsequenter agieren.
Konkrete Details zu den einzelnen Schwierigkeitsmodi wurden noch nicht genannt. Klar ist jedoch, dass das System verschiedene Spielstile unterstützen soll – von entspanntem Erkunden bis hin zu deutlich härteren Kampfbedingungen.
Fable erscheint am 23. Februar 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schön, dass verschiedene Schwierigkeitsgrade dabei sind. Da ist für jeden was dabei. ✌️
Werde so wie in den meiten Spielen mit dem Schwierigkeitsgrad experimentieren.
Meistens stelle ich den Höher.
Nur bei AC shadow war selbst der höchste deutlich zu einfach.
Entspanntes Erkunden ist genau mein Ding
Ein wenig gefordert werden mag ich definitiv! Aber heutzutage wollen viele ja keine Herausforderungen mehr, zum Glück gibt es hier keine Diskussion wie bei Soulslike Games
Werde wie immer meinen ersten Durchgang auf Normal spielen, die höheren Grade sind dann für einen möglichen zweiten Durchgang gedacht.
Schwierigkeitsgrade sollten Standard sein, so kann jeder so spielen wie er mag *Blick zu Souls-Like rüberwerf*
Es ist okay, wenn man nur Story erleben will, es ist genau so okay, wenn du tot umfallen willst, nur weil ein Gegner dich schräg anschaut.
Souls-Spiele haben doch variable „Schwierigkeitsgrade“. 🙂
Ist es zu schwer meckern die einen, ist es u leicht meckern die anderen.
Hauptsache es wird gemeckert.
So hat jeder die Möglichkeit Fable auf deine Weise zu genießen. Ist doch super 👍🏻
Werde mich hauptsächlich auf die Welt und Story konzentrieren und daher eher einen für mich angenehmen Schwierigkeitsgrad wählen.