Fable 4: Studio reagiert auf Kritik mit härteren Schwierigkeitsstufen

Fable bestätigt neue Schwierigkeitsoptionen für deutlich anspruchsvollere Kämpfe in Albion.

Nach einer ausführlichen Gameplay-Präsentation zu Fable hat Playground Games auf Rückmeldungen zur gezeigten Kampf-Intensität reagiert und zusätzliche Schwierigkeitsoptionen bestätigt.

In dem gezeigten 30-minütigen Gameplay lag der Fokus auf dem Alltag in Albion, inklusive Reputation, Immobilienkauf und sozialen Interaktionen. Der Kampf selbst wirkte dabei vergleichsweise zugänglich, was bei Teilen der Community Fragen zur generellen Herausforderung des Spiels aufwarf.

Playground Games stellte nun klar, dass die Präsentation auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe lief. Diese sogenannte „Story“-Option soll den leichtesten Einstieg in die Spielwelt ermöglichen.

Für Spieler, die eine höhere Herausforderung suchen, sind weitere Schwierigkeitsgrade vorgesehen. Diese sollen dafür sorgen, dass Gegner deutlich aggressiver reagieren und Kämpfe insgesamt anspruchsvoller ausfallen.

Das Studio betonte dabei mit einem Augenzwinkern, dass die Wachen in Albion nicht „alle während ihrer Schicht Tee trinken“, sondern auf höheren Stufen deutlich wachsamer und konsequenter agieren.

Konkrete Details zu den einzelnen Schwierigkeitsmodi wurden noch nicht genannt. Klar ist jedoch, dass das System verschiedene Spielstile unterstützen soll – von entspanntem Erkunden bis hin zu deutlich härteren Kampfbedingungen.

Fable erscheint am 23. Februar 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.