Fable 4: Studio rekrutiert ehemalige Lionhead-Produzentin

Amie Loake kehrt als Senior Producer zu Playground Games zurück, um an Fable 4 zu arbeiten. Amie hatte zuvor schon bei den Lionhead Studios an Fable gearbeitet und unterstützt Playground Games bei der Entwicklung des Fantasy-RPG.

Als Lionhead aufgelöst wurde, wechselte sie zu Sumo Digital und arbeitete dort ganze fünf Jahre. Jetzt ist sie wieder zurück und arbeitet an Fable 4, was offensichtlich ein Herzenswunsch von ihr war.

Amie Loake gibt via Twitter bekannt: „Ich freue mich sehr, ankündigen zu können, dass ich nächsten Monat bei @WeArePlayground im #Fable-Team als Senior Producer einsteigen werde! Ich bin so aufgeregt, Teil davon zu sein, dieses Franchise, das mir so sehr am Herzen liegt, in die neue Generation zu bringen. Ich hoffe, wir können meine Lions-Kollegen stolz machen.“