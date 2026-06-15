Fable 4: Über 1.000 NPCs vollständig von echten Schauspielern vertont

Bei der Vertonung seines kommenden Rollenspiels setzt Playground Games vollständig auf menschliche Sprecher.
Das Studio hat bestätigt, dass sämtliche NPCs in Fable von echten Schauspielern gesprochen werden und keine KI-basierte Text-to-Speech-Technologie zum Einsatz kommt.
Für die sogenannte „Living Population“ wurden laut den Entwicklern rund 100 Schauspieler engagiert.
Mehr als 1.000 handgefertigte NPCs sollen die Spielwelt bevölkern, wobei jeder einzelne Charakter vollständig vertont wurde.
Der Umfang der Sprachaufnahmen fällt dabei enorm aus. Insgesamt umfasst Fable über 150.000 Dialogzeilen. Um diese Menge zu bewältigen, arbeiteten mehrere Tonstudios parallel an den Aufnahmen. Allein in diesem Jahr kamen dabei mehr als 1.000 Stunden an Recording-Sessions zusammen.
Die Entwickler erklärten zudem, dass „Unmengen an Dialogen“ aufgenommen wurden, um die Bevölkerung der Spielwelt möglichst lebendig und abwechslungsreich wirken zu lassen. Sämtliche Stimmen stammen dabei von realen Darbietungen der beteiligten Sprecher und Schauspieler.
Mit dem Fokus auf handgefertigte NPCs und vollständig vertonte Charaktere will Playground Games offenbar sicherstellen, dass die Bewohner von Albion möglichst authentisch und individuell wirken.
71 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das wird ein tolles Game freue mich schon
Wirklich eine wahnsinnige Zahl
Hoffentlich hat es auch Erfolg. Das könnte schon ziemlich geil werden.
Ich kann Business Englisch.
Habe James Bond geschenkt bekommen.
Ich muss zugeben das ich stellenweise, ja überfordert war…..
Ich habe nicht ohne Grund Awoved und the outer World aus gelassen….
Fable ohne deutsche Sprachausgabe, wird es im DACH Raum sehr schwer haben.
Keine Ahnung was daran so schwer ist das endlich mal bekannt zu geben…
Ok bin offiziell blöd….
Englisch
Deutsch
Brasilianisches Portugiesisch
Lateinamerikanisches Spanisch
….
So sehr ich mich aufs Spiel freue und den Aufwand lobe, ABER: wehe, das hat keine deutsche Synco!
Wie oben geschrieben, zwar noch nicht offiziell aber es ist wohl durch die arbeiten an Synchronisation durch gerutscht.
Was ich halt nicht verstehe, man macht es, warum sagt man es nicht?
Wo wir wieder bei der katastrophalen Außendarstellung sind, die es bei Microsoft gibt…
Falls sich das jetzt mit der Synchronisation doch als falsch erweisen sollte, die Enttäuschung wäre sogar noch größer als wenn man sofort gesagt hätte das es nur englisch gibt.
Thema: Hoffnung/Realitäts- Wand.
Naja, Hauptsache es ist dann deutsch vertont.
Einfach mal ein paar Schritte weiter gehen.
Wir verbreiten das hier jetzt.
Wo anders auch, auch in Portugal, Spanien, ja überall wo man diese 3 Sprachen spricht.
Und es wird weiter verbreitet und so weiter…
Was passiert dann, wenn es doch nicht der Wahrheit entspricht.
Das ist wieder ein unnötiger Shitstorm den man sich dann zu recht einheimsen tut.
Wenn was intern beschlossen ist, es kein strategischen Grund gibt es für sich zu behalten, in dem Fall sehe ich gar keinen Grund, es sogar schon fast fertig umgesetzt ist, ja dann gibt das doch offiziell bekannt…
Und wenn nicht: kommuniziere offen: nur englisch….
Klingt nicht so als würde man das Ganze bezüglich Lokalisierung dann auch noch Mal X machen.
Wow stark.
Oh das fällt mir jetzt erst auf.
Die Zahl 1000 ist bei Microsoft eine sehr gefährliche Zahl, vor allem wenn es um Inhalt geht. 🫣
Das wird wieder ein Zeitfresse, wird Zeit das ich zu meiner Frau sag“ ob sie Dicker geworden ist“ und den Kindern das Internetpasswort.
Dann sollte ich genügend Zeit dafür haben 😬