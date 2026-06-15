Fable 4: Über 1.000 NPCs vollständig von echten Schauspielern vertont

Fable verzichtet auf KI-Stimmen und setzt bei über 1.000 NPCs auf echte Schauspieler.

Bei der Vertonung seines kommenden Rollenspiels setzt Playground Games vollständig auf menschliche Sprecher.

Das Studio hat bestätigt, dass sämtliche NPCs in Fable von echten Schauspielern gesprochen werden und keine KI-basierte Text-to-Speech-Technologie zum Einsatz kommt.

Für die sogenannte „Living Population“ wurden laut den Entwicklern rund 100 Schauspieler engagiert.

Mehr als 1.000 handgefertigte NPCs sollen die Spielwelt bevölkern, wobei jeder einzelne Charakter vollständig vertont wurde.

Der Umfang der Sprachaufnahmen fällt dabei enorm aus. Insgesamt umfasst Fable über 150.000 Dialogzeilen. Um diese Menge zu bewältigen, arbeiteten mehrere Tonstudios parallel an den Aufnahmen. Allein in diesem Jahr kamen dabei mehr als 1.000 Stunden an Recording-Sessions zusammen.

Die Entwickler erklärten zudem, dass „Unmengen an Dialogen“ aufgenommen wurden, um die Bevölkerung der Spielwelt möglichst lebendig und abwechslungsreich wirken zu lassen. Sämtliche Stimmen stammen dabei von realen Darbietungen der beteiligten Sprecher und Schauspieler.

Mit dem Fokus auf handgefertigte NPCs und vollständig vertonte Charaktere will Playground Games offenbar sicherstellen, dass die Bewohner von Albion möglichst authentisch und individuell wirken.