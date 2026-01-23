Fable 4: Umsetzung für Nintendo Switch 2 noch ungewiss

Die Veröffentlichung von Fable 4 ist für den Herbst 2026 vorgesehen, auch wenn Playground Games noch keinen exakten Termin nennt. Ihr werdet das Abenteuer auf Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud, Steam, PlayStation 5 und über Xbox Game Pass Ultimate erleben.
Zusätzlich erscheint der Titel als Xbox Play Anywhere‑Version, was euch plattformübergreifenden Zugriff ermöglicht.
Die Plattformfrage bleibt dennoch spannend. Laut Jez Corden von Windows Central steht eine Umsetzung für Nintendo Switch 2 derzeit nicht fest. Ihm zufolge wird die Möglichkeit zwar intern erwogen, gilt aber momentan nicht als sichere Entscheidung.
Damit zeichnet sich ab, dass Fable 4 zunächst auf einer breiten Auswahl an Systemen erscheint, während eine mögliche Switch‑2‑Version frühestens zu einem späteren Zeitpunkt konkretisiert werden könnte.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Muss nicht sein oder wird One und PS4 auch unterstützt?
Nein, nur die aktuelle Generation.
Wenn es sich technisch umsetzten lässt, wird es wahrscheinlich später irgendwann kommen. Genau wie Starfield. Ich glaube trotzdem, dass nicht jedes Xbox-Spiel für die Switch 2 kommt im Gegensatz zur PS5. Einfach weil es aufwendiger ist. Da wird man sich auf die dicken Games beschränken.
Wenn es auf der Series S gut läuft, dann sollte eine Switch 2 Version zu realisieren sein.
Das wird auf der Switch 2 nicht laufen….ich denke es wird schon auf der Series S krachen und versuchen irgendwie auf die 30fps zu kommen.
Wäre aber ein tolles Spiel für unterwegs.
Wenn es auf der Series S läuft, sollte es auch auf der Switch 2 laufen können.
OK ob die Switch 2 das überhaupt leisten kann 🤔
Die Konsole hat einfach nicht genug Leistung. Die müssten wahrscheinlich soviel zurückschrauben das es die Erfahrung bremsen würde.