Fable 4: Umsetzung für Nintendo Switch 2 noch ungewiss

Fable 4 kommt schon im Herbst auf Xbox, PC und PlayStation, doch eine Umsetzung für Nintendo Switch 2 ist ungewiss.

Die Veröffentlichung von Fable 4 ist für den Herbst 2026 vorgesehen, auch wenn Playground Games noch keinen exakten Termin nennt. Ihr werdet das Abenteuer auf Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud, Steam, PlayStation 5 und über Xbox Game Pass Ultimate erleben.

Zusätzlich erscheint der Titel als Xbox Play Anywhere‑Version, was euch plattformübergreifenden Zugriff ermöglicht.

Die Plattformfrage bleibt dennoch spannend. Laut Jez Corden von Windows Central steht eine Umsetzung für Nintendo Switch 2 derzeit nicht fest. Ihm zufolge wird die Möglichkeit zwar intern erwogen, gilt aber momentan nicht als sichere Entscheidung.

Damit zeichnet sich ab, dass Fable 4 zunächst auf einer breiten Auswahl an Systemen erscheint, während eine mögliche Switch‑2‑Version frühestens zu einem späteren Zeitpunkt konkretisiert werden könnte.