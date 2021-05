Fable 4: Verwendung der ForzaTech-Engine bestätigt

Autor:, in / Fable 4

Über einen Hinweis auf die verwendete Engine für das neue Fable-Videospiel haben wir zwar schon im März berichtet. Doch damals wurde ForzaTech als Engine in einem Stellenangebot für das vermeintliche Fable 4 nicht namentlich genannt.

Jetzt gibt es ein weiteres Stellenangebot, das deutlichere Worte spricht.

So sucht Forza Motorsport-Entwickler Turn10 derzeit einen Software Engineer und gibt in der Stellenbeschreibung an, dass neben Forza Motorsport und Forza Horizon auch das kommende Fable mit der ForzaTech-Engine befeuert wird.

So heißt es unter anderem:

„Möchtest du einen großen Einfluss auf 3 AAA-Titel in Entwicklung über 2 geliebte Xbox-Franchises haben? ForzaTech ist die Engine, die Werkzeuge und die Arbeitsabläufe zur Entwicklung der Spielereihen Forza Motorsport und Forza Horizon antreiben. Neben dem Hinzufügen neuer Funktionen wie Raytracing zur Unterstützung der nächsten Konsolengeneration, bereichern wir auch das Werkzeug-Set zur Unterstützung eines Open-World-Action-RPGs – Fable.“

Überraschend kommt das natürlich nicht. Denn Playground Games kennt sich durch die Horizon-Reihe schon seit Jahren bestens mit der ForzaTech-Engine aus.

Wir sind allerdings gespannt, was die Engine bei einem Rollenspiel leisten kann.