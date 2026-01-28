Fable 4: Xbox bleibt gelassen trotz GTA 6 Release im selben Zeitraum

Während GTA 6 bereits jetzt wie ein gigantischer Blockbuster über dem Release‑Kalender 2026 schwebt, zeigt sich Craig Duncan, Leiter der Xbox Game Studios, erstaunlich entspannt.

In einem Gespräch mit GamesRadar erklärte er, dass der geplante Fable‑Launch im Herbst 2026 nicht durch Rockstars Veröffentlichung am 19. November beeinflusst werde.

Duncan betonte mehrfach, dass Rockstar Games „tun wird, was sie tun werden“, und dass seine Aufgabe darin besteht, sich auf die Qualität und Positionierung der eigenen Spiele zu konzentrieren. Konkurrenzdruck sei zwar immer vorhanden, aber kein Grund, die eigenen Pläne über Bord zu werfen.

Ein zentraler Punkt seiner Aussagen betrifft die interne Release‑Strategie von Xbox. Das Team achte stark darauf, dass sich die eigenen Spiele nicht gegenseitig die Aufmerksamkeit nehmen. Stattdessen wolle man jedem Titel „genug Sauerstoff“ geben – ein Begriff, den Duncan nutzt, um die nötige Sichtbarkeit und den Raum im Markt zu beschreiben.

Er weist zudem darauf hin, dass der gesamte Entertainment‑Kalender 2026 extrem dicht sei. Spiele, Filme, Serien, Musik – alles konkurriert um die Zeit der Spielerinnen und Spieler. Freie Zeitfenster gebe es kaum noch, weshalb es wichtiger sei, nicht die eigenen Releases zu überlagern, statt sich ausschließlich an externen Großtiteln zu orientieren.

Duncans Fazit fällt pragmatisch aus: Xbox könne nicht kontrollieren, wann andere Publisher ihre Spiele veröffentlichen. Was man aber kontrollieren könne, sei die eigene Planung – und die sei darauf ausgelegt, Fable genügend Raum zu geben, selbst in einem Jahr, das von Konkurrenz nur so überquillt.