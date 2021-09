Fable: Rollenspiel feiert 17-jähriges Jubiläum

Unglaubliche 17 Jahre ist es her, als am 14. September 2004 das erste Fable das Licht der Spielewelt erblickte! Peter Molyneux und Lionhead Games haben sich mit dem Rollenspiel die Herzen der Spieler im Sturm erobert.

Die erweiterte Version Fable: The Lost Chapters, wurde im September 2005 veröffentlicht. Es folgten Fable 2 im Oktober 2008, Fable 3 im Oktober 2010, Fable: The Journey, ein Spin-off der Serie, im Oktober 2012. Lionhead Studios veröffentlichte im Februar 2014 ein Xbox 360-Remake des Originalspiels, einschließlich The Lost Chapters, mit dem Titel Fable Anniversary.

Während des Xbox Games Showcase im Juli 2020 wurde bekannt gegeben, dass sich Fable Reboot in der Entwicklung bei Playground Games befindet und das Spiel zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt für Xbox Series X/S und Microsoft Windows erscheinen soll.

17 years ago today FABLE was first released for the original Xbox from Lionhead Games.

What are you hoping to see in the next-generation FABLE, now in development at @WeArePlayground as an Xbox exclusive? pic.twitter.com/6wgkGrtkRo

— The Game Awards (@thegameawards) September 14, 2021