Fable: Rollenspiel wurde von Devil May Cry inspiriert

Dene Carter, Mitschöpfer des ersten Teils der Fable-Reihe, hat auf Twitter über die Einflüsse von Devil May Cry für das Rollenspiel erzählt.

Offenbar war das Durchspielen von Devil May Cry während der Entwicklungsphase hilfreich dabei, Fable eine neue Struktur zu geben, als die Arbeiten daran außer Kontrolle gerieten.

So sagte Carter: „Indem wir den Umfang von DMC, die Interaktionsdichte von Silent Hill und den Kampfstil des ersten Way of the Samurai buchstäblich kopiert haben, haben wir Fable von einem schlaffen, undefinierten, nicht enden wollenden Todesmarsch in etwas verwandelt, das wir tatsächlich abschließen konnten, *ohne* jemals an einem 3D-Spiel gearbeitet zu haben.“

„Ich bin mir sicher, dass jeder diesen Hack bereits kennt, aber ich werde ihn trotzdem erwähnen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass er jemanden davor bewahrt, bei der Entwicklung völlig aus dem Ruder zu laufen. Es ist ein Tipp zum Thema Spielraum, wenn du dich verloren fühlst: klau ihn. Klau ihn zu 100 % aus einem anderen Spiel.“