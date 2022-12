Facebook Gaming: John Carmack räumt seinen VR-Posten bei Meta

In den vergangenen Tagen gab es unterschiedliche Berichte darüber, dass John Carmack bei Facebook gekündigt hat. Dabei sind Bruchstücke seines Abschiedschreibungs im Internet gelandet, die dann aber aus dem Zusammenhang wiedergegeben wurden.

John Carmack fühlte sich infolge dazu gezwungen, seinen internen Beitrag öffentlich zu machen, um die Berichte zu korrigieren.

In dem Schreiben gab John Carmack bekannt: „Ich bin von meiner Position als Berater für VR bei Meta zurückgetreten. Mein interner Beitrag an das Unternehmen ist der Presse zugespielt worden, aber das hat nur dazu geführt, dass sie ein paar ausgewählte Teile daraus herausgepickt haben. Hier ist der vollständige Beitrag, so wie ihn die internen Mitarbeiter gesehen haben.“

Das komplette Satement gibt es hier: „Dies ist das Ende meines Jahrzehnts in der VR. Ich habe gemischte Gefühle.“

„Quest 2 ist fast genau das, was ich von Anfang an sehen wollte – mobile Hardware, Inside-Out-Tracking, optionales PC-Streaming, 4k-Bildschirm, kostengünstig. Trotz aller Beschwerden, die ich über unsere Software habe, profitieren Millionen von Menschen von ihr. Wir haben ein gutes Produkt. Es ist erfolgreich, und erfolgreiche Produkte machen die Welt zu einem besseren Ort. Es hätte alles etwas schneller gehen und besser laufen können, wenn andere Entscheidungen getroffen worden wären, aber wir haben etwas gebaut, das ziemlich nah an ‚The Right Thing‘ ist.“

„Das Problem ist unsere Effizienz.“

„Einige werden fragen, warum es mich interessiert, wie der Fortschritt vor sich geht, solange er vor sich geht?“

„Wenn ich versuche, andere zu überzeugen, würde ich sagen, dass eine Organisation, die bisher nur Ineffizienz kannte, schlecht auf den unvermeidlichen Wettbewerb und/oder den ‚Gürtel enger schnallen‘ vorbereitet ist, aber in Wirklichkeit ist es eher der persönliche Schmerz, wenn ich eine GPU-Auslastung von 5 % in der Produktion sehe. Ich fühle mich dadurch beleidigt.“

„[EDIT: Ich war hier übermäßig poetisch, da mehrere Leute die Absicht nicht verstanden haben. Als jemand, der sich mit Systemoptimierung beschäftigt, liegt mir die Effizienz sehr am Herzen. Wenn man die meiste Zeit seines Lebens hart an der Optimierung arbeitet, tut es in der Seele weh, etwas zu sehen, das grob ineffizient ist. Ich verglich die Beobachtung der Leistung unserer Organisation mit einer tragisch niedrigen Zahl auf einem Profiling-Tool].“

„Wir haben eine unglaubliche Menge an Mitarbeitern und Ressourcen, aber wir sabotieren uns ständig selbst und vergeuden unsere Kräfte. Es gibt keine Möglichkeit, dies zu beschönigen: Ich glaube, unsere Organisation arbeitet nur halb so effektiv, wie ich es mir wünschen würde. Einige mögen spotten und behaupten, dass wir das ganz gut machen, aber andere werden lachen und sagen: ‚Die Hälfte? Ha! Ich bin zu einem Viertel effizient!'“

„Für mich war es ein Kampf. Ich habe hier eine Stimme auf höchster Ebene, also sollte ich in der Lage sein, Dinge zu bewegen, aber ich bin offensichtlich nicht überzeugend genug. Ein guter Teil der Dinge, über die ich mich beschwere, wendet sich schließlich zu meinen Gunsten, nachdem ein oder zwei Jahre vergangen sind und sich die Beweise häufen, aber ich war noch nie in der Lage, dumme Dinge zu beenden, bevor sie Schaden anrichten, oder eine Richtung vorzugeben und ein Team dazu zu bringen, sich tatsächlich daranzuhalten. Ich denke, dass mein Einfluss am Rande positiv war, aber er war nie eine treibende Kraft.“

„Das war zugegebenermaßen selbstverschuldet – ich hätte nach der Übernahme von Oculus nach Menlo Park ziehen und versuchen können, mich mit Generationen von Führungskräften anzulegen, aber ich war mit Programmieren beschäftigt, und ich nahm an, dass ich es hasse, schlecht darin sein und wahrscheinlich ohnehin verlieren würde.“

„Genug gejammert. Ich bin des Kampfes überdrüssig geworden und habe mein eigenes Unternehmen zu leiten, aber der Kampf ist immer noch zu gewinnen! VR kann den meisten Menschen auf der Welt einen Nutzen bringen, und kein Unternehmen ist dafür besser aufgestellt als Meta. Vielleicht ist es tatsächlich möglich, das Ziel zu erreichen, indem man einfach mit den derzeitigen Praktiken weitermacht, aber es gibt noch viel Raum für Verbesserungen.“

„Treffen Sie bessere Entscheidungen und füllen Sie Ihre Produkte mit ‚Give a Damn‘!“