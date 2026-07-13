Fading Echo: Action-Adventure erscheint am 21. Juli für PC

New Tales und Emeteria haben den Veröffentlichungstermin von Fading Echo auf PC bekannt gegeben.

Der Veröffentlichungstermin für Fading Echo steht fest. Das Action-Adventure-RPG von Emeteria und New Tales erscheint am 21. Juli 2026 für PC über Steam und den Epic Games Store.

In Fading Echo übernehmen Spieler die Rolle von One, einer jungen Legend mit der Fähigkeit, die Kraft des Æthers zu nutzen. Um eine geheimnisvolle Bedrohung namens Paradox aufzuhalten und ein zerfallendes Multiversum zu retten, gilt es, Rätsel zu lösen und Kämpfe mit Hilfe verschiedener Elementarkräfte zu meistern.

Ein zentrales Spielelement ist die dynamische Interaktion mit Wasser. Spieler können zwischen menschlicher Gestalt und einer Wasserform wechseln sowie Wasser in flüssiger, gasförmiger oder gefrorener Form manipulieren. Laut den Entwicklern reagieren sowohl die Umgebung als auch Gegner und Terrain auf diese Fähigkeiten, wodurch sich unterschiedliche Lösungswege und Kampfmöglichkeiten ergeben.

Für die englische Sprachausgabe konnten unter anderem Laura Bailey, Matt Mercer, Liam O’Brien, Sam Riegel, Samantha Béart und Jasmine Bhullar verpflichtet werden. Der Soundtrack stammt von Maxwell Sterling.

Fading Echo erscheint am 21. Juli 2026 für Steam und den Epic Games Store. Versionen für Xbox Series X|S und PlayStation 5 sollen im Laufe des Jahres folgen.