Fading Echo: Junge Legende verwandelt sich in Wasser

Autor:, in / Fading Echo

Image: New Tales

In Fading Echo kämpfen Spieler für eine bessere Zukunft, während sie die Geschichte eines zerrütteten Planeten enträtseln.

New Tales und Emeteria haben ihr öffentliches Debüt mit Fading Echo gegeben, das auf der Future Games Show zum ersten Mal vorgestellt wurde.

Fading Echo, das sich derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Entwicklung befindet, basiert auf einer einfachen Idee: Bewegung, Kampf und Rätsel können alle aus derselben Quelle kommen.

Eine Reise durch flüssiges Gameplay

In Fading Echo spielt ihr die Rolle von One, einer jungen Legende, die zwischen menschlicher und aquatischer Form wechselt, um die sich ständig verändernden Realitäten zu erkunden, zu bekämpfen und sich anzupassen.

Vom Gleiten durch Rohre als Tröpfchen bis zum Absturz als Wasserbombe wird Bewegung zu eurem größten Werkzeug – und zu eurer schärfsten Waffe.

Die Zeit läuft aus dem Ruder, und One läuft aus der Spur. Um zu retten, was von ihrer Welt noch übrig ist, muss sie den aetherischen Fluss neu beleben, das Herz einer zerstörten Bastion wieder zum Leben erwecken und die Geheimnisse in ihrer eigenen Blutlinie lüften.

Die Realität zerbricht schnell, und die Wahrheit könnte in einem Erbe stecken, das sie kaum versteht. Oh, und es gibt einen fliegenden Wal, sozusagen… wir nennen ihn das letzte Wunder. Spielt einfach mit.

Das Spiel basiert auf systemischen Interaktionen, bei denen Wasser, Dampf und elementare Kräfte auf unerwartete Weise aufeinander treffen. Jede Fähigkeit eröffnet neue taktische Optionen – z. B. das Auslösen von vernichtenden Wellen, das Entfesseln von mächtigen Nahkampfangriffen und das Entwickeln eures Spielstils, wenn ihr neue Fertigkeiten freischaltet.

Meistert den Wechsel zwischen Angriff, Taktik und Erkundung, um zu bestimmen, wie ihr jede Begegnung angeht. Zum Glück weiß euer Held, wie er mit dem Strom schwimmen kann – im wahrsten Sinne des Wortes.

Eine lebendige, systemische Welt

Das Echoversum ist ein zerbrochenes Multiversum, das aus vielen sich verändernden Welten besteht – und Corel ist eine davon. Es ist der Ausgangspunkt der Reise: ein geheimnisvoller Planet, auf dem uralte Ruinen, instabile Portale und seltsame Kräfte aufeinandertreffen.

In der gesamten Echoverse werden in jeder Zone die Regeln neu geschrieben. Portale verzerren die Logik, die Umgebung entwickelt sich weiter, und kein Gebiet verhält sich wie das andere. Die Welt verändert sich auf herausfordernde Weise und zwingt euch, euch anzupassen, zu experimentieren und gelegentlich einfach mit dem Strom zu schwimmen.

Die vom Comic inspirierte Art Direction des Spiels verstärkt dieses Gefühl der Instabilität und des Staunens und verwandelt jede Zone in einen eindrucksvollen, unvorhersehbaren Raum, in dem Stil auf Überraschung trifft.

Spieler können sich Fading Echo bereits auf Steam, Epic Games, PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf ihre Wunschliste setzen.