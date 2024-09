Fae Farm: Gemütliche Farm-Simulation erscheint im Oktober

Autor:, in / Fae Farm

Ein malerisches Abenteuer erwartet Spieler im Oktober in der Farm-Simulation Fae Farm.

Phoenix Labs kündigte heute an, dass ihre gemütliche Farming-Simulation Fae Farm am 22. Oktober 2024 für PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, Xbox One und den Windows Store erscheinen wird.

Sowohl die Standard Edition als auch die Deluxe Edition von Fae Farm werden zum Start verfügbar sein, ebenso wie die DLC-Packs Coasts of Croakia und Skies of Azoria.

Fae Farm nimmt die Spieler mit auf ein malerisches Abenteuer, das sie nach Herzenslust gestalten können.

Jeden Tag kümmern sich die Spieler um ihre Farmen und Nutztiere, freunden sich mit den Bewohnern von Azoria an, erkunden abwechslungsreiche Umgebungen, sammeln Ressourcen, schmücken ihre Gehöfte und tauchen in die Tiefen der Welt ein, um die Magie zu entdecken, die sie brauchen, um ihre Pracht wiederherzustellen.

Fae Farm erweitert das Genre und bietet den Spielern eine tiefgreifende Farm-Sim-Erfahrung, die genau auf sie zugeschnitten werden kann.

Das Cozy-System des Spiels belohnt die Spieler für die Herstellung spezieller Möbel und Wohndekorationen und verbessert jeden Tag ihre Gesundheit, Ausdauer und Mana.

Die DLC-Packs erweitern die Welten der Spieler weiter. Coasts of Croakia bietet neue Inseln, neue Charaktere und einen neuen magischen krächzenden Begleiter. In Skies of Azoria erforschen die Spieler die himmlischen Lande über Azoria, stellen sich neuen Herausforderungen und schließen neue Freundschaften auf ihrem Weg.