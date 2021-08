Faith of Danschant: Hereafter: Action-RPG mit beeindruckenden Spielszenen enthüllt

Mit Faith of Danschant: Hereafter wurde ein neues Action-RPG enthüllt, das gleich mit ersten Spielszenen durchaus beeindrucken kann.

Entwickler „Beijing Joyfun“ hat mit „Faith of Danschant: Hereafter“ ein neues Action-RPG enthüllt. Faith of Danschant: Hereafter ist ein auf der chinesischen Mythologie basierendes Action-RPG, das als Fortsetzung des 2017 erschienenen Titels Faith of Danschant dient.

Faith of Danschant: Hereafter soll für PC und Konsolen erscheinen. Hier gibt es 12 Minuten Spielszenen zu sehen: