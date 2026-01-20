Faith of Danschant: Hereafter: Action-RPG wurde laut Bericht eingestellt

Warum das Action-RPG Faith of Danschant: Hereafter wohl nie erscheinen wird.

Fast fünf Jahre nach dem ersten Trailer zu Faith of Danschant: Hereafter verdichten sich die Hinweise, dass das ambitionierte AAA‑RPG nicht mehr weiterentwickelt wird. Trotz früher Gerüchte über einen Wechsel auf die Unreal Engine 5 blieb jede offizielle Meldung aus.

Erst ein Blick hinter die Kulissen des Publishers Wangyuan Shengtang und des Entwicklerstudios Joyfun Game erklärt, weshalb es so lange still blieb. Interne Probleme, Budgetkürzungen und die Streichung mehrerer Projekte zwischen 2022 und 2023 scheinen das Schicksal des Titels besiegelt zu haben.

Der Wendepunkt kam, als im vergangenen August der Trailer zu Swords of Legends viral ging. Das Spiel stammt von Aurogon Shanghai und wird vom selben Publisher betreut wie Faith of Danschant: Hereafter.

Recherchen zeigen, dass Wangyuan Shengtang in dieser Phase massive Umstrukturierungen durchlief, das Studio von Peking nach Taiwan verlegte und dadurch einen Großteil der Belegschaft verlor.

Joyfun Game zählt inzwischen weniger als zwanzig Mitarbeiter, und laut LinkedIn gab es seit über anderthalb Jahren keine Neueinstellungen. Parallel dazu verschwand die offizielle Website des Projekts – ein Muster, das bereits bei Mudang: Two Hearts zu beobachten war.

2024 übernahm Tencent einen großen Teil des Publishers und richtete den Fokus klar auf die erfolgreiche Gujian‑Reihe. Der neue Serienteil Gujian 4 erhielt höchste Priorität, während andere Projekte zurückgestellt oder eingestellt wurden.

Obwohl Produzent Rex Chao in seinem Profil weiterhin Faith of Danschant: Hereafter erwähnt, deutet alles darauf hin, dass Joyfun Game vollständig auf die Fertigstellung von Swords of Legends beziehungsweise Gujian 4 angesetzt wurde.

Die Spuren sprechen eine deutliche Sprache – und lassen kaum Hoffnung auf eine Rückkehr des einst vielversprechenden RPGs