Fall Guys: Clash der Kronen bringt Belohnungen für Fortnite und Rocket League

Epic Games startet anlässlich des Free-to-Play-Wechsels von Fall Guys das Event „Clash der Kronen“, bei dem ihr nicht nur Belohnungen für Fall Guys, sondern auch für Fortnite und Rocket League verdienen könnt.

Folgendes gibt es zu beachten, um nicht schon vor Betreten der Stolperhallen ins Stolpern zu geraten:

Fall Guys auf einer oder mehreren Plattformen herunterladen: Fall Guys ist jetzt auf vielen verschiedenen Plattformen verfügbar und kann kostenlos für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und/oder im Epic Games Store für PC heruntergeladen werden.

Fortnite oder Rocket League müssen nicht unbedingt gespielt werden, um in allen drei Spielen Belohnungen zu erhalten.

Fall Guys-Runden spielen, um Belohnungen zu verdienen: Bei Clash der Kronen müssen einfach nur Fall Guys-Runden gespielt werden. Belohnungen erhält man, indem man zwischen dem 29. Juni 2022,12:00 Uhr, und dem 11. Juli 2022, 12:00 Uhr, 10 Runden, 20 Runden, 40 Runden, 70 Runden und 100 Runden spielt.

In Fall Guys lassen sich so etwa zusätzliche Kudos verdienen, in Fortnite unter anderem das Outfit „Major Mancake“ und in Rocket League eine Raketenspur.

Alle Belohnungen haben wir euch unten aufgelistet. Dazu gibt es weitere Informationen und Bedingungen auf der Webseite von Epic Games.

BELOHNUNGEN FÜR 10 GESPIELTE FALL GUYS-RUNDEN

Fall Guys: 300 Kudos (Spielwährung)

Fortnite: Spraymotiv „Gestapelt!“

Rocket League: Spielerbanner „Colourful Canines“

BELOHNUNGEN FÜR 20 GESPIELTE FALL GUYS-RUNDEN

Fall Guys: Zusätzliche 500 Kudos

Fortnite: Emoticon „Mit Liebe gestapelt“

Rocket League: Dachaufsatz „Colourful Canines“

BELOHNUNGEN FÜR 40 GESPIELTE FALL GUYS-RUNDEN

Fall Guys: Weitere 800 Kudos

Fortnite: Spitzhacke „Kuchengabel“

Rocket League: Räder „Med. Rare“

BELOHNUNGEN FÜR 70 GESPIELTE FALL GUYS-RUNDEN

Fall Guys: Weitere 1.000 Kudos

Fortnite: Rücken-Accessoire „Waffler“

Rocket League: Aufkleber „Cluster Buster“

BELOHNUNGEN FÜR 100 GESPIELTE FALL GUYS-RUNDEN

Fall Guys: Weitere 1.200 Kudos (macht insgesamt 3.800 Kudos!)

Fortnite: Outfit „Major Mancake“

Rocket League: Raketenspur „Fallout“