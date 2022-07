Fall Guys: Dieses Event ist echt der Hammer

Das nächste Event in Fall Guys steht in den Startlöchern und wird Spielern noch in dieser Woche einen neuen Schwung an Belohnungen zum Freispielen anbieten.

Das Flughammer-Clan-Event (engl. Clan of Yeetus) findet vom 28. Juli bis zum 01. August statt und lässt euch beliebte Arenen bzw. Level spielen. Aber auch neue Überraschungen erwarten euch, wie etwa die im neuen Trailer gezeigte Horde von Hämmern.

Über die Event-Seite im Spiel könnt ihr verschiedene Aufgaben erledigen und euch dadurch diese Belohnungen freischalten:

Spitzname „Flughammer-Clan“ – 100 Punkte

200 Kudos – 200 Punkte

Namensschild „Flughammerpass“ – 500 Punkte

Muster „Flughammer-Aspirant“ – 700 Punkte

Tragbarer Rucksack „Flughammer-Rucksack“ – 800 Punkte

Darüber hinaus gibt es im Item-Shop von Fall Guys noch das Flughammer-Kostüm zum Kauf: