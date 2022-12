Fall Guys: Gears of War hält Einzug in die Welt der Bohnen

Marcus Fenix, General RAAM und Kait Diaz feierten bei den Game Awards ihr Debüt in Fall Guys.

Ein Leak hatte bereits im Oktober die Runde gemacht, jetzt es so weit: Die ikonischen Spielcharaktere nehmen ihren Platz in der Reihe der Bohnen ein. Markus und RAAM präsentieren sich im Look aus dem originalen Gears of War. Kait tritt in ihrer eigenen COG Rüstung aus Gears 5 an. Die Entwicklung der Kostüme erfolgte in Zusammenarbeit mit The Coalition.

Die Gears of War-Charaktere sind noch bis zum 13. Dezember im Ingame-Shop erhältlich.