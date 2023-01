Fall Guys: Superhelden-Kostüme von Invincible im Shop

Für euren nächsten Besuch in der Stolperfalle von Fall Guys könnt ihr euch in die Kostüme der Guardians of the Globe in Schale werfen. Über den Shop des Spiels sind in Kürze gleich drei Heldenkostüme von Invincible verfügbar.

Ihr habt dabei die Wahl, ob ihr euch mit dem Outfit von Omni-Man, Omni-Man-Muster oder Atom Eve in einen Superhelden verwandeln wollt.

Neben den Kostümen gibt es auch Namensschilder und Spitznamen, die von der Serie bzw. den Comics inspiriert wurden.

Derzeit sind die neuen Inhalte im Shop noch nicht zu finden, daher können wir euch keine Preise nennen.

Dafür haben wir aber ein Bild, welches die Kostüme zeigen: