Fall Guys: Trailer zum Wormhole Wanderers-Event

Das in dieser Woche stattfindende Wormhole Wanderers-Event bringt Spieler von Fall Guys in unbekannte Gefilde.

In der Welt von Fall Guys haben sich Wurmlöcher aufgetan, die die Bohnen ins Unbekannte führen, durch die auch die Spieler bald gesogen werden.

Mit einem Trailer kündigt Mediatonic das Wormhole Wanderers-Event an. Es startet am 20. Oktober und wird bis zu seinem Ende am 26. Oktober themenspezifische Belohnungen für Spieler bereithalten, die sich trauen, einen Schritt durch die Löcher zu wagen.