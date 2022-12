Fall of Porcupine: Entwicklerkommentar und Geschenke für Beschäftigte im Gesundheitssektor

Autor:, in / Fall of Porcupine

Assemble und BUNTSPECHT.GAMES verschenken Fall of Porcupine an Beschäftigte im Gesundheitssektor.

Rechtzeitig zu den Feiertagen haben Publisher Assemble Entertainment und Entwickler BUNTSPECHT.GAMES noch eine freudige Nachricht zu verbreiten! Das Story-Adventure Fall of Porcupine wird zum Release an Menschen aus dem Gesundheitswesen verschenkt.

Die Geschenkaktion ist auf 1.000 Steam Schlüssel limitiert und Mitarbeitende von Krankenhäusern, Arztpraxen, medizinischen Pflegeeinrichtungen und artverwandten Institutionen des Gesundheitswesens aus der DACH-Region können sich unter [email protected] melden. Die Anfrage sollte mit einem E-Mail-Konto der jeweiligen Institution erfolgen.

Das Abenteuer rund um den jungen Assistenzarzt Finley und seine Freunde in der malerischen Stadt Porcupine erscheint 2023 auf Steam, GOG, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S sowie auf PlayStation 4/5. Ein kostenloser Prolog ist auf allen genannten Plattformen verfügbar und wurde schon über 100.000-mal heruntergeladen.

In Fall of Porcupine dürfen Adventure-Fans eine liebevoll illustrierte Welt entdecken, welche nicht nur von einzigartigen Charakteren besiedelt wird, sondern auch eine packende Geschichte rund um Finley und seine Freunde und Kollegen erzählt.

Dass Fall of Porcupine für das junge Indie-Studio BUNTSPECHT.GAMES nicht nur das Erstlingswerk, sondern auch ein absolutes Herzensprojekt ist, ist deutlich spürbar.

Im neu veröffentlichtem Entwicklerkommentar erzählen BUNTSPECHT.GAMES, dass sie über 20 Interviews mit realem Krankenhauspersonal und echten Patienten geführt haben, um in Fall of Porcupine authentische Geschichten erzählen zu können, aber auch, um Spielerinnen und Spieler für die Probleme des westlichen Gesundheitssystems zu sensibilisieren.

Fall of Porcupine ist ein modernes und emotionales Story-Adventure, welches sich unter anderem auch mit der Kollision von Arbeit und Alltag in Berufen der Medizin und Pflege beschäftigt.

Spielerinnen und Spieler begleiten dabei den jungen Assistenzarzt Finley bei seinem Alltag in seiner neuen Arbeitsstelle, dem St. Ursula Krankenhaus. Voller Eifer und Tatendrang stürzt er sich in die Ausbildung zum Internisten. Dabei findet er neue Freunde, versorgt unterschiedlichste Patienten, entspannt sich abends mit Kollegen in der örtlichen Kneipe, geht im Wald spazieren, um seine Gedanken zu sortieren, treibt Sport oder besucht Freunde zum gemeinsamen Kochen.

Auf den ersten Blick ist die kleine Stadt Porcupine ein warmer, freundlicher Ort, an dem jeder jeden kennt und grüßt. Aber je mehr Zeit vergeht, desto stärker wächst in Finley die Erkenntnis, dass hier nicht alles und jeder so ist, wie es den Anschein hat.

Features

Erkundet eine wunderschöne, vielseitige Welt: Nicht nur im alten Krankenhaus gibt es allerhand zu entdecken, sondern auch in der Kleinstadt selbst. Dort könnt ihr du die Bewohner des Dorfes treffen, um mit ihnen ein Bier im Pub zu trinken. Oder ihr unternehmt einen Ausflug in den nahen Wald, in dem sich geheimnisvolle Burgruinen verbergen.

Nicht nur im alten Krankenhaus gibt es allerhand zu entdecken, sondern auch in der Kleinstadt selbst. Dort könnt ihr du die Bewohner des Dorfes treffen, um mit ihnen ein Bier im Pub zu trinken. Oder ihr unternehmt einen Ausflug in den nahen Wald, in dem sich geheimnisvolle Burgruinen verbergen. Lernt spannende Charaktere kennen: Die abgestumpfte Oberärztin, der selbstlose Pfleger oder die lebenskluge Freundin von Finley, sie alle und viele weitere Bewohner bevölkern den kleinen Ort Porcupine. Führt mit ihnen lustige, tiefschürfende und ernste Dialoge, in denen ihr Antworten wählen könnt und so eure Beziehung zu ihnen beeinflusst.

Die abgestumpfte Oberärztin, der selbstlose Pfleger oder die lebenskluge Freundin von Finley, sie alle und viele weitere Bewohner bevölkern den kleinen Ort Porcupine. Führt mit ihnen lustige, tiefschürfende und ernste Dialoge, in denen ihr Antworten wählen könnt und so eure Beziehung zu ihnen beeinflusst. Demonstriert eure Skills und Empathie: Ihr habt nicht mal Zeit, auf die Uhr zu schauen, denn eure Patienten warten! Findet in Gesprächen heraus, was ihnen fehlt und behandelt sie in verschiedenen Minigames, die euch in Logik, Schnelligkeit und Geschicklichkeit herausfordern. Und am wichtigsten: Haltet dem Stress stand, wenn die strenge Oberärztin mal wieder euer Wissen abfragt.

Ihr habt nicht mal Zeit, auf die Uhr zu schauen, denn eure Patienten warten! Findet in Gesprächen heraus, was ihnen fehlt und behandelt sie in verschiedenen Minigames, die euch in Logik, Schnelligkeit und Geschicklichkeit herausfordern. Und am wichtigsten: Haltet dem Stress stand, wenn die strenge Oberärztin mal wieder euer Wissen abfragt. Deckt düstere Geheimnisse auf: Auf den ersten Blick ist die Kleinstadt ein warmer, freundlicher Ort, in dem sich jeder kennt und grüßt. Doch wer länger dort wohnt, ahnt, dass Schatten lauern und nicht jeder so ehrlich ist, wie er vorgibt zu sein. Seid wachsam!