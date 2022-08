Fall of Porcupine: Gameplay-Video aus dem Abenteuerspiel

Autor:, in / Fall of Porcupine

In einem neuen Video könnt ihr euch Spielszenen aus Fall of Porcupine auf der Xbox Series X anschauen.

Fall of Porcupine ist ein einzigartiges Story-Abenteuer, wo Arbeit und Alltag aufeinander trifft.

Finde in Gesprächen heraus, was deinen Patienten fehlt und behandle sie in verschiedenen Mini-Games.

Führe lustige, tiefschürfende und ernste Dialoge und entscheide selbst, wie du antworten möchtest.

Lerne spannende Charaktere kennen, und decke düstere Geheimnisse auf.

Den wer dort schon länger wohnt, ahnt, dass hinter der rosigen Fassade nicht alles mit rechten Dingen zugeht.

Fall of Porcupine ist als Demo im Microsoft Store erhältlich.

