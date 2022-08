Fall of Porcupine: Prolog jetzt kostenlos spielbar

Autor:, in / Fall of Porcupine

Publisher ASSEMBLE Entertainment und das Kölner Entwicklerstudio BUNTSPECHT.GAMES enthüllen im Rahmen der gamescom 2022 gemeinsam das Story-Adventure Fall Of Porcupine!

Das Abenteuer rund um den jungen Assistenzarzt Finley und seine Freunde in der malerischen Stadt Porcupine nimmt Spielerinnen und Spieler 2023 auf Steam, GOG, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S sowie auf PlayStation 4/5 mit auf eine emotionale Reise. Zur Feier der Ankündigung, veröffentlicht ASSEMBLE den kostenlosen Prolog „Last Days Of Summer“ – welcher ab sofort auf Steam, im PSN Store und im Microsoft Store verfügbar ist. Die Nintendo Switch-Version ist ab dem 30. August verfügbar.

In Fall of Porcupine dürfen Adventure-Fans eine liebevoll illustrierte Welt entdecken, welche nicht nur von einzigartigen Charakteren besiedelt wird, sondern auch eine packende Geschichte rund um Finley und seine Freunde und Kollegen erzählt. Dass Fall of Porcupine für das junge Indie-Studio BUNTSPECHT.GAMES nicht nur das Erstlingswerk, sondern auch ein absolutes Herzensprojekt ist, spürt man zu jeder Sekunde Spielzeit. Bei ihren Recherchen haben sie über 20 Interviews mit realem Krankenhauspersonal und echten Patienten geführt, um in Fall of Porcupine authentische Geschichten erzählen zu können, aber auch, um Spielerinnen und Spieler für die Probleme des westlichen Gesundheitssystems zu sensibilisieren.

Fall of Porcupine ist ein modernes und emotionales Story-Adventure, welches sich unter anderem auch mit der Kollision von Arbeit und Alltag in Berufen der Medizin und Pflege beschäftigt. Spielerinnen und Spieler begleiten dabei den jungen Assistenzarzt Finley bei seinem Alltag in seiner neuen Arbeitsstelle: dem St. Ursula Krankenhaus.

Voller Eifer und Tatendrang stürzt er sich in die Ausbildung zum Internisten. Dabei findet er neue Freunde, versorgt unterschiedlichste Patienten, entspannt sich abends mit Kollegen in der örtlichen Kneipe, geht im Wald spazieren, um seine Gedanken zu sortieren, treibt Sport oder besucht Freunde zum gemeinsamen Kochen. Auf den ersten Blick ist die kleine Stadt Porcupine ein warmer, freundlicher Ort, an dem jeder jeden kennt und grüßt. Aber je mehr Zeit vergeht, desto stärker wächst in Finley die Erkenntnis, dass hier nicht alles und jeder so ist, wie es den Anschein hat.

Passend dazu stehen in Fall of Porcupine auch die Jahreszeiten nicht nur für die üblichen klimatischen Veränderungen im Laufe eines Jahres, sondern sind eng verwoben mit dem Lauf der Geschichte. Die „Last Days of Summer“, die letzten Tage des Sommers, kündigen turbulente Zeiten für Finley und seine Freunde an …

Im Rahmen der gamescom 2022 wird der offizielle Ankündigungs-Trailer von Fall of Porcupine exklusiv am Freitagabend ab 17:00 Uhr von IGN während der Awesome Indies Show enthüllt.

ASSEMBLE und BUNTSPECHT.GAMES präsentieren eine anspielbare Version von Fall of Porcupine auf der gamescom 2022 sowohl im Indie Arena Booth (IAB) als auch in der Indie Area Home of Indies (IAHoI) in Halle 10.2. ASSEMBLE ist neben Austeller auch offizieller Partner der gamescom 2022 und sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich vertreten. Zur Feier der gamescom hat ASSEMBLE für sämtliche anstehenden Titel exklusive neue Steam-Demos veröffentlicht: zu Mira and the Legend of the Djinns, Verne: The Shape Of Fantasy, Moviehouse, Bound By Blades, Roadwarden, Super Catboy, Squad 51 vs. the Flying Saucers sowie den Prolog zu Fall of Porcupine!