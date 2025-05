Fallen Tear: The Ascension: Erscheint Anfang 2026 für PC & Konsole

Fallen Tear: The Ascension erscheint Anfang 2026 für PC und Konsole – Trailer auf der OTK Games Expo enthüllt!

Das JRPG-inspirierte, handanimierte Metroidvania Fallen Tear: The Ascension von Entwickler Winter Crew und Publisher CMD Studios startet Anfang 2026 auf PC via Steam sowie auf Konsolen. Im Rahmen der OTK Games Expo wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen ersten tiefen Einblick in das Abenteuer gewährt.

Im Mittelpunkt steht die geheimnisvolle Welt von Raoah, in der sich nicht nur zahllose Geheimnisse verbergen, sondern auch die verlorenen Erinnerungen des Protagonisten Hira. Mit sogenannten Ascension Abilities können Spieler:innen Fähigkeiten kombinieren und ihren eigenen Spielstil formen, um verborgene Pfade zu enthüllen und gefährliche Gegner in den Schatten von Raoah zu besiegen.

Hira ist jedoch nicht allein unterwegs: Über das Fated Bonds-System lassen sich Verbündete mit einzigartigen Persönlichkeiten und Fähigkeiten ins Gefecht rufen, was dem Spiel eine taktische Tiefe im Stil klassischer JRPGs verleiht. Die Welt selbst reagiert dynamisch auf Hiras Entscheidungen und verändert sich entsprechend – neue Wege, verborgene Geheimnisse und zusätzliche Herausforderungen erwarten alle, die das Abenteuer wagen.

Fallen Tear kombiniert flüssiges, modernes Action-Gameplay mit klassischen RPG-Elementen und bietet epische Bosskämpfe in wunderschön gezeichneten Biomen. Die Spielwelt wurde bereits von GamesRadar als „das Elden Ring der Metroidvanias in puncto Kartenumfang“ bezeichnet. Untermalt wird das Ganze von einem orchestralen Soundtrack des legendären Komponisten Motoi Sakuraba (Golden Sun, Dark Souls, Star Ocean).

CMD-Studios-Gründer Stephen Manalastas erklärt: „Wir arbeiten mit großer Hingabe daran, eine Welt zu erschaffen, die der Leidenschaft unserer Community gerecht wird. Wir sind OTK dankbar für die Gelegenheit, mehr von dem zeigen zu können, was die Spielenden in Fallen Tear erwartet.“

Fallen Tear: The Ascension erscheint im 1. Quartal 2026 für PC und Konsolen.