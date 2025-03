Fallen Tear: The Ascension: Trailer zum von JRPGs inspirierten Metroidvania

Fallen Tear: The Ascension, das JRPG-inspirierte, handanimierte Sidescrolling-Metroidvania von Entwickler Winter Crew und Publisher CMD Studios und Holysoft Studios, wird im ersten Quartal 2026 für PC via Steam erscheinen, wie ein neuer Teaser-Trailer zeigt.

PlayStation-, Xbox- und Nintendo Switch-Spieler werden zu einem späteren Zeitpunkt in die scheinbar grenzenlose Welt eintauchen, die sich je nach Aktion des Spielers dynamisch verwandelt.

Schlüpft in die Rolle der mysteriösen Hira und erkundet das üppige Land Raoah, in dem es von wilden Geistern und dem Einfluss lebender Götter wimmelt.

Entdeckt Geheimnisse, die zwischen den Shows und dem tiefen Laub verborgen sind, und findet Verbündete, um Schicksalsbande zu knüpfen, ein Beziehungssystem, das neue Fähigkeiten auf der Reise zur Enträtselung von Hiras vergessener Vergangenheit freischaltet.

Beobachtet, wie sich die Welt um Hira mit jeder Entscheidung und jeder Aktion in 26 verschiedenen Biomen dynamisch verändert.

Erweckt Hira’s Kräfte, wie z.B. die Overgrowth-Form, die Schaden abwehren und verheerende Angriffe ausführen kann. Hira’s Verwandlungen eröffnen neue Möglichkeiten der Fortbewegung und verbessern seine Fähigkeit, Raoah’s vielfältige Umgebungen zu erkunden.

Überwindet komplexe Rätsel und Hindernisse, die auf jedes Gebiet zugeschnitten sind. Nutzt eine Vielzahl von freischaltbaren Fertigkeiten, um euch an jede Begegnung anzupassen.

Gestaltet weiterhin euren persönlichen Spielstil und eure Strategie mit einem flüssigen Kampfsystem, das moderne Action mit traditionellen Rollenspielelementen des Gruppensystems verbindet. Taucht ein in eine visuell atemberaubende Welt, die mit handgezeichneten Animationen und Synchronsprechern zum Leben erweckt wird.

Erweitert Hira’s Horizont im wörtlichen und übertragenen Sinne, denn die Summe seiner Erfahrungen und Freundschaften stärkt seinen Geist und seine Fähigkeit, gefallene Elementargötter herauszufordern.

Der neue Teaser-Trailer zu Fallen Tear: The Ascension gibt einen ersten Vorgeschmack auf eine ausgedehnte, epische Reise in einer Welt voller gefährlicher Bestien, gewaltiger Herausforderungen und neuer Freunde.

„Fallen Tear: The Ascension ist unsere Art, den epischen Spieleabenteuern, mit denen wir aufgewachsen sind, etwas zurückzugeben“, so Studio-Gründer Stephen Manalastas. „Genauso wie wir uns in den fantastischen Geschichten von Suikoden oder Shadow of the Colossus verloren haben, wollen wir einen Einblick in eine Welt geben, von der wir hoffen, dass auch andere gerne in sie eintauchen werden.“