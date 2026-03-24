Fallout 3: Bethesda-Chef lobt Xbox Abwärtskompatibilität und denkt um

Bethesda-Director Todd Howard erklärt seine neue Sicht auf Remasters und hebt die Bedeutung der Xbox Abwärtskompatibilität hervor.

Über Jahre hinweg galt Todd Howard als klarer Kritiker von Remasters – doch diese Haltung scheint sich inzwischen verändert zu haben.

In einem aktuellen Interview mit GamesRadar spricht der Director von Fallout 3 offen darüber, dass er seine Meinung im Laufe der Zeit überdacht hat.

„Lange Zeit war ich dagegen“, erklärt Howard.

Sein ursprünglicher Ansatz sei gewesen, ältere Spiele einfach lauffähig zu halten, statt sie neu aufzulegen. Inzwischen habe er sich jedoch „für Remasters erwärmt“, was auf eine veränderte Perspektive innerhalb von Bethesda hindeutet.

Besonders hebt Howard die Rolle der Xbox hervor. Die Abwärtskompatibilität moderner Konsolen ermöglicht es Spielern, Klassiker weiterhin in verbesserter Form zu erleben. Titel wie The Elder Scrolls IV Oblivion, The Elder Scrolls III Morrowind und Fallout 3 seien dadurch weiterhin spielbar – teilweise sogar in 4K-Auflösung.

„Sie haben unglaubliche Arbeit bei der Abwärtskompatibilität geleistet“, so Howard.

Für ihn sei es entscheidend gewesen, dass Spiele zunächst so erhalten bleiben, wie sie ursprünglich gedacht waren. Erst danach komme die Frage nach möglichen Neuauflagen.

Im Zuge dieser veränderten Sichtweise wurde auch bestätigt, dass Projekte wie ein Remaster von Oblivion überhaupt in Betracht gezogen wurden. Hintergrund ist unter anderem, dass neue Hauptteile der Reihe lange auf sich warten lassen und ältere Spiele weiterhin eine große Fangemeinde besitzen.

Howard betont jedoch, dass solche Projekte nicht ohne Risiko sind. Remasters könnten schnell scheitern, wenn sie den Erwartungen nicht gerecht werden oder den ursprünglichen Charme verlieren. Gleichzeitig ermöglichen sie, bestehende Welten für neue Spieler zugänglich zu machen.

Die Aussagen zeigen, dass sich die Haltung bei Bethesda weiterentwickelt hat. Während die Bewahrung klassischer Spiele weiterhin Priorität besitzt, scheint der Weg für mögliche Remaster nun deutlich offener zu sein als noch vor einigen Jahren.