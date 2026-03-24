Fallout 3: Bethesda-Chef lobt Xbox Abwärtskompatibilität und denkt um

Über Jahre hinweg galt Todd Howard als klarer Kritiker von Remasters – doch diese Haltung scheint sich inzwischen verändert zu haben.
In einem aktuellen Interview mit GamesRadar spricht der Director von Fallout 3 offen darüber, dass er seine Meinung im Laufe der Zeit überdacht hat.
„Lange Zeit war ich dagegen“, erklärt Howard.
Sein ursprünglicher Ansatz sei gewesen, ältere Spiele einfach lauffähig zu halten, statt sie neu aufzulegen. Inzwischen habe er sich jedoch „für Remasters erwärmt“, was auf eine veränderte Perspektive innerhalb von Bethesda hindeutet.
Besonders hebt Howard die Rolle der Xbox hervor. Die Abwärtskompatibilität moderner Konsolen ermöglicht es Spielern, Klassiker weiterhin in verbesserter Form zu erleben. Titel wie The Elder Scrolls IV Oblivion, The Elder Scrolls III Morrowind und Fallout 3 seien dadurch weiterhin spielbar – teilweise sogar in 4K-Auflösung.
„Sie haben unglaubliche Arbeit bei der Abwärtskompatibilität geleistet“, so Howard.
Für ihn sei es entscheidend gewesen, dass Spiele zunächst so erhalten bleiben, wie sie ursprünglich gedacht waren. Erst danach komme die Frage nach möglichen Neuauflagen.
Im Zuge dieser veränderten Sichtweise wurde auch bestätigt, dass Projekte wie ein Remaster von Oblivion überhaupt in Betracht gezogen wurden. Hintergrund ist unter anderem, dass neue Hauptteile der Reihe lange auf sich warten lassen und ältere Spiele weiterhin eine große Fangemeinde besitzen.
Howard betont jedoch, dass solche Projekte nicht ohne Risiko sind. Remasters könnten schnell scheitern, wenn sie den Erwartungen nicht gerecht werden oder den ursprünglichen Charme verlieren. Gleichzeitig ermöglichen sie, bestehende Welten für neue Spieler zugänglich zu machen.
Die Aussagen zeigen, dass sich die Haltung bei Bethesda weiterentwickelt hat. Während die Bewahrung klassischer Spiele weiterhin Priorität besitzt, scheint der Weg für mögliche Remaster nun deutlich offener zu sein als noch vor einigen Jahren.
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Spiele Abwärtskompatibel zu machen ist immer besser als zig Remaster oder Versionen zu erstellen .
Die Erhaltung von Spielen besonders den hauseigenen Spielen sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Von vielen Spielen hätte ich aber gerne lieber Remakes, statt Remasters.
Keiner hat etwas gegen einem gut gemachten Remaster / Remake .
Aber ständig neue Versionen zu Produzieren ist nicht nachhaltig sondern nur reine Geldgier .
Allerdings. Es kommt eben auf die Qualität des Remasters/Remakes an.
Die Frage ist halt wirklich ob man sowas vollumfänglich braucht?. Es kommen so viele neue Games und wirkliche (ältere) Klassiker bekommen ohnehin irgendwann ein Remaster oder sogar Remake…
Für mich is es das beste an der Xbox 😁, naja browser auch achso ja und y Achse selbst zu invertieren wenn ein game es nicht hat.
Ja die Abwärtskompatibilität ist schon wirklich schön