Fallout 3: Fans hoffen auf mögliches Remaster zum Staffelfinale der Serie

Fans hoffen auf ein mögliches Remaster von Fallout 3 als Shadow Drop zum Staffelfinale der Prime-Video Serie.

Auf der offiziellen Website zur Fallout‑TV‑Serie ist ein mysteriöser Countdown aufgetaucht, der die Community derzeit beschäftigt. Die Anzeige läuft ohne weitere Hinweise am 4. Februar 2026 ab, dem Tag, an dem die letzte Folge der zweiten Staffel der Serie ausgestrahlt wird.

Der Counter löste eine Welle an Spekulationen aus, die sich rasant in den sozialen Netzwerken verbreitet.

Ein großer Teil der Fans geht davon aus, dass Bethesda den Moment für einen überraschenden Release nutzen könnte. Besonders häufig fällt dabei die Vermutung, dass ein Remaster von Fallout 3 als Shadowdrop erscheinen soll, sobald der Timer endet.

Konkrete Informationen gibt es nicht, doch die Kombination aus TV‑Hype und Countdown befeuert die Erwartungen.