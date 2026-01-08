Fallout 3: Fans hoffen auf mögliches Remaster zum Staffelfinale der Serie

Auf der offiziellen Website zur Fallout‑TV‑Serie ist ein mysteriöser Countdown aufgetaucht, der die Community derzeit beschäftigt. Die Anzeige läuft ohne weitere Hinweise am 4. Februar 2026 ab, dem Tag, an dem die letzte Folge der zweiten Staffel der Serie ausgestrahlt wird.
Der Counter löste eine Welle an Spekulationen aus, die sich rasant in den sozialen Netzwerken verbreitet.
Ein großer Teil der Fans geht davon aus, dass Bethesda den Moment für einen überraschenden Release nutzen könnte. Besonders häufig fällt dabei die Vermutung, dass ein Remaster von Fallout 3 als Shadowdrop erscheinen soll, sobald der Timer endet.
Konkrete Informationen gibt es nicht, doch die Kombination aus TV‑Hype und Countdown befeuert die Erwartungen.
Dann hoffe ich mal mit. Würde mich freuen, wenn es so kommt
Glaub zwar irgendwie nicht daran, aber es wäre echt mega wenn es so ist. Im Moment wird immer nur spekuliert und interpretiert um Klicks zu bekommen. Ich sag dazu nur Stranger Things, die sozialen Medien sind voll von wilden Theorien.
Bei Bethesda hab ich schon lange keine Hoffnungen mehr für irgendwas. Wenn man auf was hoffen sollte, dann das das nächste Remaster wieder von Virtuos statt Bethesda kommt. Alles andere wird eine Verschlimmbesserung.
„dann das das nächste Remaster wieder von Virtuos statt Bethesda kommt. Alles andere wird eine Verschlimmbesserung.“
Virtuos hat sich auch nicht mit Rum bekleckert. Oblivion Remaster läuft auf PC und Konsole immer noch teilweise schlecht und laut Steam war das letzte Update von Juli 2025
Mag sein, aber immer noch besser als irgendwelche Re-Releases oder Patches, die eigentlich nur Dinge wie den Creation-Club ins Spiel bringen damit Bethesda mehr Geld verdienen kann, dabei gleich noch neue Bugs einbauen und ganze Community Mods unspielbar machen. Und hier ist Bethesda kein Stück besser wenn es um das Nachliefern von Patches geht.
Das kleinere Übel und so.
Außerdem sind die Performanceprobleme bei Oblivion, Unreal Engine 5 seit dank, ja kein exklusives Problem, sondern leider eher Teil einer allübergreifenden Problematik in der ganzen Spielindustrie, in welcher es bis auf wenige Entwickler wie Embark einfach keiner mehr versteht wie Optimierung funktioniert. Nicht das es das in irgendeiner Weise besser machen würde.
F§ brauche ich nicht nochmal,lieber Vegas.