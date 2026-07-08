Fallout 3: Jeff Gerstmann will Remake-Material gesehen haben

Ein mögliches Fallout 3 Remake sorgt erneut für Gesprächsstoff. Der bekannte Spielejournalist Jeff Gerstmann erklärte in seinem Podcast, dass er bereits Gameplay-Material einer überarbeiteten Version des Rollenspiel-Klassikers gesehen habe.

Laut Gerstmann soll jemand bereits umfangreiche Arbeit in ein Fallout 3 Remake investiert haben. Eine offizielle Ankündigung oder Bestätigung durch Bethesda Game Studios beziehungsweise Microsoft gibt es bislang jedoch nicht.

In seiner Aussage merkte Gerstmann an, dass er nicht sicher wisse, ob das Projekt weiterhin aktiv sei oder möglicherweise eingestellt worden sei. Seine Aussage deutet lediglich darauf hin, dass zu einem früheren Zeitpunkt offenbar Material eines Remake-Projekts existiert haben soll.

„Ich habe Gameplay eines Fallout 3 Remakes gesehen, also hat irgendwo jemand eins gemacht.“

Ob es sich dabei um eine interne Entwicklung, ein eingestelltes Projekt oder eine weiterhin geplante Neuauflage handelt, bleibt derzeit offen.

Gerüchte rund um eine modernisierte Version von Fallout 3 gibt es bereits seit längerer Zeit. Nach dem Erfolg von Fallout 4 und der anhaltenden Popularität der Marke warten viele Fans auf eine Rückkehr nach Washington D.C. in moderner Technik.

Eine offizielle Aussage zu einem Fallout 3 Remake wurde bislang nicht veröffentlicht. Bis dahin ist die Information als unbestätigtes Gerücht einzustufen.