Fallout 3: McFarlane‑Toys listet Produkt zu unangekündigtem Remaster

In einer Liste von McFarlane‑Toys wird ein Fallout 3 Remastered erwähnt, was derzeit die Gerüchteküche erneut anheizt.

Eine Liste mit Spielzeugprodukten des Herstellers McFarlane sorgt derzeit für Wirbel in der Fallout‑Community. Laut einem Online‑Händler tauchten neue Figuren auf, die angeblich zu einem bisher unangekündigten Fallout 3 Remastered gehören sollen.

Eine Bestätigung seitens McFarlane gibt es bislang nicht, doch solche Produktlisten haben sich in der Vergangenheit häufig als zutreffend erwiesen.

Gerüchte rund um ein Comeback des Klassikers

Fallout 3 gilt als einer der prägendsten RPG‑Shooter seiner Zeit und wäre ein heißer Kandidat für ein modernes Remaster. Die neuen Toy‑Listings lassen Fans nun spekulieren, ob Bethesda tatsächlich an einer Neuauflage arbeitet.

Wichtig bleibt jedoch: Ein Remaster wurde offiziell nicht angekündigt.

Warum die Hinweise ernst genommen werden

McFarlane Toys ist bekannt dafür, Merchandise zu aktuellen oder kommenden Spielen frühzeitig vorzubereiten. Wenn neue Figuren auftauchen, deutet das oft auf begleitende Veröffentlichungen hin.

Ob es sich hier um einen echten Leak oder lediglich um Platzhalter handelt, bleibt offen.

Was ein Remaster bedeuten könnte

Ein modernes Fallout 3 könnte viele Spieler zurück in die Ruinen von Washington D.C. locken. Denkbar wären:

Überarbeitete Grafik und neue Engine‑Features

Verbesserte Performance auf Xbox Series XS, PlayStation 5 und PC

Quality‑of‑Life‑Anpassungen

Eventuell alle DLCs in einer Komplettversion

Doch bis Bethesda oder McFarlane offiziell Stellung beziehen, bleibt alles reine Spekulation.