Fallout 3: McFarlane‑Toys listet Produkt zu unangekündigtem Remaster

Eine Liste mit Spielzeugprodukten des Herstellers McFarlane sorgt derzeit für Wirbel in der Fallout‑Community. Laut einem Online‑Händler tauchten neue Figuren auf, die angeblich zu einem bisher unangekündigten Fallout 3 Remastered gehören sollen.
Eine Bestätigung seitens McFarlane gibt es bislang nicht, doch solche Produktlisten haben sich in der Vergangenheit häufig als zutreffend erwiesen.
Gerüchte rund um ein Comeback des Klassikers
Fallout 3 gilt als einer der prägendsten RPG‑Shooter seiner Zeit und wäre ein heißer Kandidat für ein modernes Remaster. Die neuen Toy‑Listings lassen Fans nun spekulieren, ob Bethesda tatsächlich an einer Neuauflage arbeitet.
Wichtig bleibt jedoch: Ein Remaster wurde offiziell nicht angekündigt.
Warum die Hinweise ernst genommen werden
McFarlane Toys ist bekannt dafür, Merchandise zu aktuellen oder kommenden Spielen frühzeitig vorzubereiten. Wenn neue Figuren auftauchen, deutet das oft auf begleitende Veröffentlichungen hin.
Ob es sich hier um einen echten Leak oder lediglich um Platzhalter handelt, bleibt offen.
Was ein Remaster bedeuten könnte
Ein modernes Fallout 3 könnte viele Spieler zurück in die Ruinen von Washington D.C. locken. Denkbar wären:
- Überarbeitete Grafik und neue Engine‑Features
- Verbesserte Performance auf Xbox Series XS, PlayStation 5 und PC
- Quality‑of‑Life‑Anpassungen
- Eventuell alle DLCs in einer Komplettversion
Doch bis Bethesda oder McFarlane offiziell Stellung beziehen, bleibt alles reine Spekulation.
Wird wohl wie bei Oblivion Remastered gemacht, hoffentlich diesmal mit deutscher Synchro.
Freu mich riesig darauf. Hatte das Spiel eigentlich eine Synchronisation?oder nur Texte?
Deutsche Synchro wie sich das gehört
Na dann hoffe ich das es nicht so gehandhabt wird wie bei oblivion. Bin gespannt
Mal schauen ob es optisch so gut ausschaut wie das Oblivion Remaster. Nur die Performance sollte etwas besser laufen
Falls es wie das Oblivion Remaster keine deutsche Synchronisation haben wird, dann brauche ich das nicht.
Dito.ohne deutsche Synchro kein Kauf mehr bzw. Kein Download
Ich spiel aktuell noch Fallout 4 und würde mich über ein Remaster vom 3. Teil freuen, das war damals mein erstes Fallout Spiel 🙂
Dann kann man eigentlich als gesichert davon ausgehen, dass das Spiel in der Mache ist und der Release auch nicht allzu fern liegt. Vielleicht zu Staffel 3 von Fallout bei Prime.
Eines der größten offenen Geheimnisse im Gaming würde ich sagen🤣🤣🤣
Das kann man wirklich ein schlecht gehütetes Geheimnis nennen.
Rechne mit einem Release ähnlich Oblivion
Naja bei oblivion hat es ja ziemlich gut funktioniert zu meiner Überraschung. Vermute aber fallout gibt es mehr Fans. Sind wir gespannt
Traurig, dass man sich über alte Remaster freuen muss, weil so gute Spiele nicht mehr gebaut werden…
Naja aber es gibt ja auch Leute die es noch nicht gespielt haben. Und für mich ist es schlecht gealtert, und mit einem remaster habe ich eine gute Gelegenheit in das brilliante Spiel zu kommen
Einige gute Spiele gibt es ja zum Glück noch, aber nicht mehr so in der Breite wie früher und weniger innovativ.