Fallout 3: Remaster müsste Gunplay modernisieren laut Designer

Erste Hinweise zum vor kurzem veröffentlichte The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster stammten ursprünglich aus geleakten Dokumenten bezüglich der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Ebenfalls wurde dort ein Remaster zu Fallout 3 erwähnt.

Während es keine offiziellen Informationen zur möglichen Neuauflage gibt und nur spekuliert werden kann, wann und in welcher Form das Spiel erscheinen könnte, erklärt Oblivion Lead Designer und Fallout 3 Designer Bruce Nesmith schonmal, welche Anpassungen seiner Meinung nach vorgenommen werden müssten:

„Was hat man in Fallout 4 gesehen? Daran kann man erkennen, was sie im Vergleich zu Fallout 3 ändern mussten“, so Nesmith gegenüber VideoGamer. „Ich weiß, dass in Fallout 4 viel Arbeit in den Waffenkampf gesteckt wurde, denn Fallout 3 ist das erste Mal, dass sie versucht haben, ein Spiel im Shooter-Stil zu machen. Und ich denke, die Arbeit, die geleistet wurde, war erstaunlich.“

„[Der Kampf in Fallout 3] konnte nicht mit den damaligen Shootern mithalten. Außerdem ist es ein RPG-Shooter und kein Run-and-Gun-Shooter. Aber daran wurde für Fallout 4 viel gearbeitet, also erwarte ich, dass viel von dieser Arbeit in das Spiel einfließt, vorausgesetzt, sie machen dasselbe.“