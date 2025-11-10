Fallout 3: Remaster offenbar in Arbeit – Plant Bethesda eine Neuauflage des Klassikers?

Bethesda arbeitet offenbar an einem Remaster von Fallout 3, wie aus einem Bericht von VGC hervorgeht. Das Projekt soll zu den „anderen Dingen“ gehören, auf die sich Todd Howard kürzlich bezog, als er über kommende Arbeiten des Studios sprach.
Das Fallout 3 Remaster soll sich in einem ähnlichen Stil wie The Elder Scrolls IV: Oblivion – Remastered präsentieren, das bereits in diesem Jahr angekündigt wurde. Fans dürfen sich laut den bisherigen Informationen auf grafische Verbesserungen, modernisierte Technik und optimierte Performance auf aktuellen Plattformen freuen.
Das Original erschien 2008 und gilt bis heute als Meilenstein des Rollenspielgenres. Mit dem Remaster möchte Bethesda Game Studios offenbar einen weiteren Klassiker neu aufleben lassen und zugleich die Wartezeit auf das heiß erwartete The Elder Scrolls VI verkürzen.
Eine offizielle Ankündigung oder ein Release-Termin stehen bislang noch aus.
Ich habs damals gespielt und brauche das nicht. Lieber Fallout 5 oder ein Remaster zu 1+2, damit es die mal auf Konsole gibt.
In Troja hieß es, man lebte zur Zeit Hektors. Man lebte zur Zeit Achilles.
Bei uns wird man sagen, wir lebten zur Zeit von Remakes. Wir lebten zur Zeit von Remasters.
Och nö, habs damals gespielt und war gut so aber ein einfaches Remaster ist dem nicht würdig und wenn es am Ende wie das Oblivion Ding wird ohne deutsche Lokalisation dann können sie das erst recht behalten.
Jetzt presst MS schön alle Marken aus.
Vom Gameplay und den Basenbau fand ich Teil 4 besser, aber Teil 3 hat immer noch die bessere Atmosphäre.
Es wurde schon öfter darüber berichtet.