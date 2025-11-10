Fallout 3: Remaster offenbar in Arbeit – Plant Bethesda eine Neuauflage des Klassikers?

Nach Oblivion: Remastered steht laut Bericht auch Fallout 3 vor einem modernen Comeback!

Bethesda arbeitet offenbar an einem Remaster von Fallout 3, wie aus einem Bericht von VGC hervorgeht. Das Projekt soll zu den „anderen Dingen“ gehören, auf die sich Todd Howard kürzlich bezog, als er über kommende Arbeiten des Studios sprach.

Das Fallout 3 Remaster soll sich in einem ähnlichen Stil wie The Elder Scrolls IV: Oblivion – Remastered präsentieren, das bereits in diesem Jahr angekündigt wurde. Fans dürfen sich laut den bisherigen Informationen auf grafische Verbesserungen, modernisierte Technik und optimierte Performance auf aktuellen Plattformen freuen.

Das Original erschien 2008 und gilt bis heute als Meilenstein des Rollenspielgenres. Mit dem Remaster möchte Bethesda Game Studios offenbar einen weiteren Klassiker neu aufleben lassen und zugleich die Wartezeit auf das heiß erwartete The Elder Scrolls VI verkürzen.

Eine offizielle Ankündigung oder ein Release-Termin stehen bislang noch aus.