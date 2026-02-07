Fallout 3: Remaster-Team peilt Oblivion‑Niveau an

Die Gerüchte rund um ein Fallout 3 Remaster nehmen weiter Fahrt auf, wie wir bereits gestern berichtet haben.
Laut einem neuen Bericht von Tom Warren (The Verge) befindet sich das Projekt nicht nur in aktiver Entwicklung, sondern wird derzeit intensiv poliert und verfeinert.
Warren schreibt, dass Bethesda intern großen Wert darauf legt, dass das Remaster denselben Qualitätsstandard erreicht wie das viel gelobte The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, das im vergangenen Jahr überraschend veröffentlicht wurde.
Das Fallout‑3‑Remaster war in den letzten Monaten immer wieder Gegenstand von Leaks und Spekulationen. Der neue Bericht bestätigt nun zumindest, dass Bethesda weiterhin aktiv daran arbeitet – und dass das Studio offenbar vermeiden möchte, ein halbfertiges Produkt abzuliefern.
Offizielle Details oder ein Release‑Fenster stehen weiterhin aus. Doch wenn Bethesda tatsächlich das Oblivion‑Niveau anpeilt, könnte das Remaster zu einem der hochwertigsten Modernisierungen eines Fallout‑Titels werden.
Oblivion Qualität? Das heißt katastrophale Performance und keine Updates?
Tolles Vorbild.
Das Oblivion Remaster sah gut aus, nur würde ich mir wünschen, dass man bei Fallout 3 die gelegentlichen Ruckler und Fehler in gewissen Quests vermeiden könnte.
Ist mir neu das Oblivions Qualität gelobt wurde
Optisch sah es gut aus die Performance wurde aber
mit zunehmender Spielzeit immer schlimmer
Genau was man bei einem 100h+ game braucht
Die fehlende deutsche Synchro kam ja auch gut an 🙄
Hab das Original tatsächlich nie gespielt.
Freu mich drauf👌🏻
„vermeiden möchte, ein halbfertiges Produkt abzuliefern “
„hochwertigsten Modernisierungen“
Also auch ohne bestehende deutsche Synchronisation?
Wenn ich mir die Performance von Oblivion anschaue, dann kann man da nicht von Qualität sprechen
Oblivion Qualität? Bitte nicht.
Dann fehlt die deutsche Synchronisation, und die Performance wird auch nicht gut sein.
Oblivion war ja schon deutlich mehr als ein einfaches Remaster. Das war schon fast ein Remake
Streng genommen ist’s sogar, da grundlegende Inhalte erneuert wurden. ✌️
Braucht doch keiner, sollen uns lieber einen neuen Fallout Teil liefern.
Voallem wenn man Oblivion Remaster als Vorbild nimmt, dann fehlt die deutsche Synchro und es wird ein Performance Desaster.
Also bekommen wir die gleiche Performance und gestrichenen Content. Top. 👍