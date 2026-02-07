Fallout 3: Remaster-Team peilt Oblivion‑Niveau an

11 Autor: , in News / Fallout 3
Übersicht
Image: Bethesda Softworks

Ein neuer Bericht von Tom Warren deutet darauf hin, dass das Fallout‑3‑Remaster weiterhin aktiv entwickelt wird.

Die Gerüchte rund um ein Fallout 3 Remaster nehmen weiter Fahrt auf, wie wir bereits gestern berichtet haben.

Laut einem neuen Bericht von Tom Warren (The Verge) befindet sich das Projekt nicht nur in aktiver Entwicklung, sondern wird derzeit intensiv poliert und verfeinert.

Warren schreibt, dass Bethesda intern großen Wert darauf legt, dass das Remaster denselben Qualitätsstandard erreicht wie das viel gelobte The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, das im vergangenen Jahr überraschend veröffentlicht wurde.

Das Fallout‑3‑Remaster war in den letzten Monaten immer wieder Gegenstand von Leaks und Spekulationen. Der neue Bericht bestätigt nun zumindest, dass Bethesda weiterhin aktiv daran arbeitet – und dass das Studio offenbar vermeiden möchte, ein halbfertiges Produkt abzuliefern.

Offizielle Details oder ein Release‑Fenster stehen weiterhin aus. Doch wenn Bethesda tatsächlich das Oblivion‑Niveau anpeilt, könnte das Remaster zu einem der hochwertigsten Modernisierungen eines Fallout‑Titels werden.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Fallout 3

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. CodeX 43250 XP Hooligan Schubser | 07.02.2026 - 10:04 Uhr

    Oblivion Qualität? Das heißt katastrophale Performance und keine Updates?
    Tolles Vorbild.

    5
  2. Katanameister 319240 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.02.2026 - 10:05 Uhr

    Das Oblivion Remaster sah gut aus, nur würde ich mir wünschen, dass man bei Fallout 3 die gelegentlichen Ruckler und Fehler in gewissen Quests vermeiden könnte.

    0
  3. Fire12 8940 XP Beginner Level 4 | 07.02.2026 - 10:19 Uhr

    Ist mir neu das Oblivions Qualität gelobt wurde
    Optisch sah es gut aus die Performance wurde aber
    mit zunehmender Spielzeit immer schlimmer
    Genau was man bei einem 100h+ game braucht
    Die fehlende deutsche Synchro kam ja auch gut an 🙄

    0
  4. LuNiSa 6220 XP Beginner Level 3 | 07.02.2026 - 10:38 Uhr

    Hab das Original tatsächlich nie gespielt.
    Freu mich drauf👌🏻

    0
  5. Jeff3752 1145 XP Beginner Level 1 | 07.02.2026 - 10:40 Uhr

    „vermeiden möchte, ein halbfertiges Produkt abzuliefern “
    „hochwertigsten Modernisierungen“

    Also auch ohne bestehende deutsche Synchronisation?

    1
  6. DrFreaK666 207945 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.02.2026 - 11:00 Uhr

    Wenn ich mir die Performance von Oblivion anschaue, dann kann man da nicht von Qualität sprechen

    0
  7. LargeHenry 9600 XP Beginner Level 4 | 07.02.2026 - 11:07 Uhr

    Oblivion Qualität? Bitte nicht.
    Dann fehlt die deutsche Synchronisation, und die Performance wird auch nicht gut sein.

    0
  8. GERxJOHNNY 61210 XP Stomper | 07.02.2026 - 11:11 Uhr

    Oblivion war ja schon deutlich mehr als ein einfaches Remaster. Das war schon fast ein Remake

    0
  9. Xbox117 49820 XP Hooligan Bezwinger | 07.02.2026 - 11:13 Uhr

    Braucht doch keiner, sollen uns lieber einen neuen Fallout Teil liefern.
    Voallem wenn man Oblivion Remaster als Vorbild nimmt, dann fehlt die deutsche Synchro und es wird ein Performance Desaster.

    1
  10. Jack86 45400 XP Hooligan Treter | 07.02.2026 - 11:16 Uhr

    Also bekommen wir die gleiche Performance und gestrichenen Content. Top. 👍

    0

Hinterlasse eine Antwort