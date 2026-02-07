Fallout 3: Remaster-Team peilt Oblivion‑Niveau an

Ein neuer Bericht von Tom Warren deutet darauf hin, dass das Fallout‑3‑Remaster weiterhin aktiv entwickelt wird.

Die Gerüchte rund um ein Fallout 3 Remaster nehmen weiter Fahrt auf, wie wir bereits gestern berichtet haben.

Laut einem neuen Bericht von Tom Warren (The Verge) befindet sich das Projekt nicht nur in aktiver Entwicklung, sondern wird derzeit intensiv poliert und verfeinert.

Warren schreibt, dass Bethesda intern großen Wert darauf legt, dass das Remaster denselben Qualitätsstandard erreicht wie das viel gelobte The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, das im vergangenen Jahr überraschend veröffentlicht wurde.

Das Fallout‑3‑Remaster war in den letzten Monaten immer wieder Gegenstand von Leaks und Spekulationen. Der neue Bericht bestätigt nun zumindest, dass Bethesda weiterhin aktiv daran arbeitet – und dass das Studio offenbar vermeiden möchte, ein halbfertiges Produkt abzuliefern.

Offizielle Details oder ein Release‑Fenster stehen weiterhin aus. Doch wenn Bethesda tatsächlich das Oblivion‑Niveau anpeilt, könnte das Remaster zu einem der hochwertigsten Modernisierungen eines Fallout‑Titels werden.