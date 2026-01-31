Fallout 3: Steam heizt die Gerüchteküche um ein Remaster weiter an

Die Remaster‑Gerüchte rund um Fallout 3 bekommen neuen Schwung: Auf Steam wurden die Trailer sowohl der Standard‑ als auch der Game of the Year Edition aus dem Backend entfernt.
Die SteamDB‑Einträge (Link 2) zeigen klar, dass mehrere Videos stillschweigend gelöscht oder neu zugeordnet wurden – ein Vorgang, der Fans sofort hellhörig macht.
Der Grund: Genau das gleiche Muster wurde vor wenigen Monaten bei The Elder Scrolls IV: Oblivion beobachtet. Rund zwei Wochen vor dem Oblivion‑Remaster verschwanden ebenfalls Trailer aus dem Steam‑Backend – kurz darauf folgte die offizielle Enthüllung.
Doch jetzt kommt’s: Laut weiteren Gerüchten und wilden Spekulationen vieler Fans, könnte Fallout 3 Remaster beim PlayStation State of Play enthüllt werden. Was haltet ihr davon?
Ich könnte mir das sehr gut auf der SoP vorstellen. Sony hat derzeit nicht viel zu zeigen und wenn es einen zeitgleichen Release gibt, was MS ja mittelfristig eh anstebt, können sie hier schon mal anfangen.
Die Seuche hat einen Namen: Remaster.
Die Chance für die Jugend unsere Spiele zu spielen.
Es ist nicht alles schlecht😅
Naja das Spiel ist aus 2008. Ich finde es nicht abwegig so ein Kultspiel einem jüngeren Publikum attraktiver zu machen. Da würde ich Mikrotransaktionen und Pay-to-Win Mechaniken eher als Seuche bezeichnen.
Ich hatte Fallout 4 damals nur angespielt. So richtig hat es nicht klick gemacht. Ich höre aber immer wieder, dass Teil 3 und New Vegas wesentlich besser sein sollen. Deshalb: Ich würde mich freuen! Und für Xbox bzw. Microsoft wäre es auch wichtig, endlich den Erfolg der Serie zu monetarisieren.
Irgendwie muss man ja auch vom Hype der Serie profitieren wenn man kein neues Spiel in Petto hat.
Ich hätte viel lieber einen neuen Teil.
Auf ein Remaster habe ich überhaupt kein Interesse.