Fallout 3: Steam heizt die Gerüchteküche um ein Remaster weiter an

20
Image: Bethesda Softworks

Fallout‑3‑Remaster? Trailer‑Entfernung auf Steam heizt die Gerüchteküche erneut an!

Die Remaster‑Gerüchte rund um Fallout 3 bekommen neuen Schwung: Auf Steam wurden die Trailer sowohl der Standard‑ als auch der Game of the Year Edition aus dem Backend entfernt.

Die SteamDB‑Einträge (Link 2) zeigen klar, dass mehrere Videos stillschweigend gelöscht oder neu zugeordnet wurden – ein Vorgang, der Fans sofort hellhörig macht.

Der Grund: Genau das gleiche Muster wurde vor wenigen Monaten bei The Elder Scrolls IV: Oblivion beobachtet. Rund zwei Wochen vor dem Oblivion‑Remaster verschwanden ebenfalls Trailer aus dem Steam‑Backend – kurz darauf folgte die offizielle Enthüllung.

Doch jetzt kommt’s: Laut weiteren Gerüchten und wilden Spekulationen vieler Fans, könnte Fallout 3 Remaster beim PlayStation State of Play enthüllt werden. Was haltet ihr davon?

20 Kommentare Added

  1. Ranzeweih 149935 XP Master-at-Arms Onyx | 31.01.2026 - 12:00 Uhr

    Ich könnte mir das sehr gut auf der SoP vorstellen. Sony hat derzeit nicht viel zu zeigen und wenn es einen zeitgleichen Release gibt, was MS ja mittelfristig eh anstebt, können sie hier schon mal anfangen.

    • Robilein 1209950 XP Xboxdynasty Legend Platin | 31.01.2026 - 12:17 Uhr
      Naja das Spiel ist aus 2008. Ich finde es nicht abwegig so ein Kultspiel einem jüngeren Publikum attraktiver zu machen. Da würde ich Mikrotransaktionen und Pay-to-Win Mechaniken eher als Seuche bezeichnen.

  3. hellboy 23575 XP Nasenbohrer Level 2 | 31.01.2026 - 12:09 Uhr

    Ich hatte Fallout 4 damals nur angespielt. So richtig hat es nicht klick gemacht. Ich höre aber immer wieder, dass Teil 3 und New Vegas wesentlich besser sein sollen. Deshalb: Ich würde mich freuen! Und für Xbox bzw. Microsoft wäre es auch wichtig, endlich den Erfolg der Serie zu monetarisieren.

  4. Devilsgift 127495 XP Man-at-Arms Gold | 31.01.2026 - 12:15 Uhr

    Irgendwie muss man ja auch vom Hype der Serie profitieren wenn man kein neues Spiel in Petto hat.

  5. foreverZocker 2100 XP Beginner Level 1 | 31.01.2026 - 12:20 Uhr

    Ich hätte viel lieber einen neuen Teil.
    Auf ein Remaster habe ich überhaupt kein Interesse.

