Fallout 3: Steam heizt die Gerüchteküche um ein Remaster weiter an

Die Remaster‑Gerüchte rund um Fallout 3 bekommen neuen Schwung: Auf Steam wurden die Trailer sowohl der Standard‑ als auch der Game of the Year Edition aus dem Backend entfernt.

Die SteamDB‑Einträge (Link 2) zeigen klar, dass mehrere Videos stillschweigend gelöscht oder neu zugeordnet wurden – ein Vorgang, der Fans sofort hellhörig macht.

Der Grund: Genau das gleiche Muster wurde vor wenigen Monaten bei The Elder Scrolls IV: Oblivion beobachtet. Rund zwei Wochen vor dem Oblivion‑Remaster verschwanden ebenfalls Trailer aus dem Steam‑Backend – kurz darauf folgte die offizielle Enthüllung.

Doch jetzt kommt’s: Laut weiteren Gerüchten und wilden Spekulationen vieler Fans, könnte Fallout 3 Remaster beim PlayStation State of Play enthüllt werden. Was haltet ihr davon?