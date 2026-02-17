Fallout 3: Warum Fallout‑Schöpfer Tim Cain den grünen Farbfilter nicht bemerkte

Während Todd Howard besessen am perfekten Grünton für Fallout 3 feilte, bekam Serien‑Mitbegründer Tim Cain davon gar nichts mit.

Die grünliche Farbpalette von Fallout 3 gehört zu den meistdiskutierten Stilentscheidungen der Serie. Todd Howard bestand damals darauf, dass der Look exakt stimmen müsse – so sehr, dass selbst minimale Anpassungen sofort auffielen.

Doch einer der wichtigsten Köpfe hinter Fallout bekam von diesem monatelangen Feintuning überhaupt nichts mit: Tim Cain, Mitbegründer der Reihe, ist farbenblind.

In einem neuen Interview mit Game Informer erinnert sich Cain an seinen Besuch bei Bethesda auf der E3 2008. Howard hatte ihn eingeladen, um ihm den ersten Bethesda‑Fallout‑Ableger zu zeigen. Cain war beeindruckt von der Umsetzung Washingtons, D.C., und erkannte sofort Metro‑Stationen und Wahrzeichen seiner Heimatregion wieder.

Erst später wurde ihm bewusst, dass er den ikonischen, radioaktiven Grünton gar nicht wahrgenommen hatte. „Ich bin farbenblind, also hat der ganze grünliche Tinteneffekt bei mir nicht funktioniert“, scherzt er.

Für das Team war die Farbgebung hingegen ein Dauerthema. Bethesda‑Entwickler haben mehrfach erzählt, wie intensiv Howard über den richtigen Grünton wachte.

Art Lead Istvan Pely erinnerte sich daran, wie Howard selbst kleinste Änderungen sofort bemerkte: „Todd würde sagen: ‘Ich glaube nicht, dass das das richtige Grün ist. Schau dir das nochmal an.’“ Producer Craig Lafferty meinte sogar, er habe „nicht mehr zählen können“, wie oft das Team den Farbton neu abstimmen musste.

Ob Cain den Look damals erkannt hätte oder nicht – viel Einfluss hätte er wohl ohnehin nicht gehabt. Der grüne Filter wurde zu einem Markenzeichen von Fallout 3, das Fans bis heute spaltet und gleichzeitig untrennbar mit der Ära des Bethesda‑Reboots verbunden bleibt.