Fallout 4: Anniversary Edition im Reveal-Trailer angekündigt

Bethesda kündigt die ultimative Edition des Klassikers Fallout 4 mit allen Erweiterungen und über 150 Creation-Club-Inhalten für den 10. November an.

Zehn Jahre nach dem ersten Schritt aus Vault 111 kehrt Fallout 4 in seiner umfassendsten Form zurück. Bethesda Game Studios hat die Fallout 4: Anniversary Edition angekündigt, die am 10. November erscheint und das komplette Spielerlebnis in einer einzigen Edition vereint.

Die Jubiläumsausgabe enthält das Hauptspiel sowie alle sechs offiziellen Erweiterungen: Automatron, Far Harbor, Nuka-World und die drei Workshop-DLCs. Damit sind sämtliche Abenteuer, Bauoptionen und Geschichten enthalten, die das postnukleare Commonwealth geprägt haben.

Darüber hinaus umfasst die Edition über 150 Inhalte aus dem Creation Club, darunter beliebte Fan-Erweiterungen und bislang unveröffentlichte Items. Neue Waffen, zusätzliche Quests, Gameplay-Verbesserungen und sogar verschiedene Hunderassen für Begleiter Dogmeat – von Huskys bis Dalmatinern – bereichern das Erlebnis.

Darüber hinaus führt Fallout 4 das Creations-System ein. Dieses Feature ermöglicht es, Inhalte direkt im Spiel über ein integriertes Menü zu entdecken, herunterzuladen und zu verwalten. Damit wird der Zugang zu Mods und Erweiterungen so einfach wie nie zuvor. Einige von euch kennen das bestimmt schon von Starfield.

Hier der neue Trailer: