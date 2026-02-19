Fallout 4: Creation bringt Plasma Musket Sci-Fi-Feuerkraft ins Commonwealth

Image: - - - - / Alexerator - The Plasma Musket - Fallout 4

Kurbeln, laden, verdampfen – die neue Plasma Musket ist das verrückteste Energiegewehr seit Erfindung der Laserwaffe!

Modder Alexerator liefert Fallout 4-Spielern erneut frisches Spielzeug: Mit der neuen Creation „The Plasma Musket“ zieht ein völlig neues Plasmagewehr ins Commonwealth ein – und zwar in Form einer Kurbelwaffe, die klassische Musketenmechanik mit futuristischer Energietechnologie kombiniert.

Die Waffe ist kein simples Reskin, sondern ein vollständig neues Plasma-Rifle, das sich spielerisch wie eine Mischung aus Laser Musket und Plasma Gun anfühlt.

Ihr ladet Schuss für Schuss über die Kurbel auf und entladet dann einen kräftigen Plasma-Bolzen, der Gegner in grün glühende Asche verwandelt. Hier geht’s zum Download!

Damit erweitert die Creation das Fallout 4-Arsenal um eine Waffe, die perfekt zu Fallout passt: retrofuturistisch, absurd, gefährlich und herrlich übertrieben.