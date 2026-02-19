Fallout 4: Creation bringt Plasma Musket Sci-Fi-Feuerkraft ins Commonwealth

Kurbeln, laden, verdampfen – die neue Plasma Musket ist das verrückteste Energiegewehr seit Erfindung der Laserwaffe!
Modder Alexerator liefert Fallout 4-Spielern erneut frisches Spielzeug: Mit der neuen Creation „The Plasma Musket“ zieht ein völlig neues Plasmagewehr ins Commonwealth ein – und zwar in Form einer Kurbelwaffe, die klassische Musketenmechanik mit futuristischer Energietechnologie kombiniert.
Die Waffe ist kein simples Reskin, sondern ein vollständig neues Plasma-Rifle, das sich spielerisch wie eine Mischung aus Laser Musket und Plasma Gun anfühlt.
Ihr ladet Schuss für Schuss über die Kurbel auf und entladet dann einen kräftigen Plasma-Bolzen, der Gegner in grün glühende Asche verwandelt. Hier geht’s zum Download!
Damit erweitert die Creation das Fallout 4-Arsenal um eine Waffe, die perfekt zu Fallout passt: retrofuturistisch, absurd, gefährlich und herrlich übertrieben.
3 Kommentare
Ich sollte Fallout 4 mal weiterspielen. Hat mir gefallen
Plasmawaffen sind mir auf jeden Fall lieber als Laser, wäre cool einen neuen Durchlauf mit der Waffe zu starten.
Ich mag meinen Grantwerfer, der explodierende Sparschweine (Piggybanks) verschießt lieber 😀