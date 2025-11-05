Fallout 4: Creations-Support macht Wartungsarbeiten notwendig

Image: - - - -

Fallout 4 unterstützt bald Creations, was vorherige Wartungsarbeiten notwendig macht sowie play Anywhere.

In der kommenden Woche erscheinen gleich mehrere spannende Neuerungen für Fallout-Fans: die Fallout 4 Anniversary Edition sowie Fallout 4 Creations feiern ihren offiziellen Launch.

Im Zuge dieser Veröffentlichungen informiert Bethesda über die Durchführung von Wartungsarbeiten an den Fallout 4-Mods – vom 6. bis einschließlich 10. November sind sowohl die Mods als auch der Creation Club offline.

Während dieser Zeit können keine neuen Inhalte heruntergeladen oder hochgeladen werden, jedoch bleibt der Zugriff auf die Mod-Lade-Reihenfolge sowie das Spiel selbst weiterhin möglich.

Das Fallout 4-Update am 10. November bringt zudem Änderungen am Hauptmenü mit sich. Daher wird dringend empfohlen, alle Mods zu deaktivieren, die das Hauptmenü verändern, da diese durch den Patch möglicherweise nicht mehr funktionieren.

Doch das ist nicht alles. Mit dem Update werden auch einige Fehler und Verbesserungen eingeführt. Außerdem wird das Rollenspiel zum Xbox Play Anywhere-Titel.

In den aufklappbaren Patch Notes erfahrt ihr dazu mehr.

Fallout 4 – Patch Notes Fallout 4 – Patch Notes/New Features Creations Menu : A new in-game Creations menu has been added, making it easier than ever to discover, download and enjoy content from professional developers and passionate enthusiasts alike. Gameplay & Performance VATS Accuracy: VATS hit chances are now consistent across platforms and no longer drop to 0% or show incorrect values. Targeting enemies through walls without the Penetrator perk is no longer possible.

NPC Visual Creations: Fixed stuttering and hitching caused by Creations that edit NPC visuals. Performance is improved when using such Creations. Stability & Crashes BNET Connectivity: Better handling when there is a Bethesda.net outage

Crafting Station Crash: Interacting with crafting stations or the workshop on ultrawide monitors no longer causes crashes. Ultrawide & Super Ultrawide Support UI & HUD Scaling: UI elements, HUD backgrounds, and item previews now scale correctly for 21:9 and 32:9 aspect ratios. Menus, quest updates, tutorials, workshops, and inspected objects are no longer stretched or squished.

Pip-Boy Map: Players can now place markers, fast travel, and pan the map to the right side in the Pip-Boy when using ultrawide resolutions.

Save Preview Images: Save preview images are now letterboxed to avoid looking squished on ultrawide monitors. Miscellaneous Resolution Detection: Autodetect now sets supported display resolutions, preventing crashes on launch.