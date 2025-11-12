Fallout 4: Dialogsystem war schwierig für Entwickler und Fans – Todd Howard

Bethesda-Chef gesteht: Das Dialogsystem in Fallout 4 war eine Herausforderung – auch die Entscheidung für eine vertonte Hauptfigur sorgte für Kritik.

Bethesda-Game-Director Todd Howard hat in einem aktuellen Interview über die Entwicklung von Fallout 4 gesprochen und dabei eingeräumt, dass das Dialogsystem des Spiels sowohl für das Entwicklerteam als auch für viele Spieler problematisch war.

Die Entscheidung, anstelle der klassischen Dialogauswahl ein reduziertes System mit bis zu vier Antwortmöglichkeiten und einer vertonten Hauptfigur einzuführen, habe sich letztlich nicht so bewährt wie erhofft.

Laut Howard habe man „ewig“ an dem neuen Dialogsystem gearbeitet, um Gespräche interaktiver und cineastischer zu gestalten.

Trotzdem habe das System weder bei den Entwicklern noch bei den Spielern den gewünschten Effekt erzielt. Viele Fans hätten sich durch die vorgegebene Stimme des Protagonisten in ihrer Rollenspiel-Freiheit eingeschränkt gefühlt, da diese nicht dem entsprach, was sie sich für ihren Charakter vorgestellt hatten.

In demselben Gespräch hob Howard hervor, dass jedes Bethesda-Spiel für ihn besondere Stärken habe: Fallout 3 biete den besten Einstieg, Starfield das bislang beste Gunplay, Fallout 76 eine eindrucksvolle Landschaft und The Elder Scrolls V: Skyrim das höchste Maß an Spielerfreiheit.

Darüber hinaus bestätigte Howard, dass die Arbeiten an The Elder Scrolls VI weiterhin andauern, das Rollenspiel aber „noch weit entfernt“ von einer Veröffentlichung sei. Man wolle der Reihe nach Skyrim bewusst eine längere Pause gönnen, um den kreativen Neustart mit Starfield zu ermöglichen.

Aktuell arbeitet Bethesda mit hunderten Entwicklern an neuen Projekten im Fallout-Universum, darunter auch kommende Inhalte zu Fallout 76 und bislang unangekündigte Spiele. Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden, bis das Studio mehr zu den nächsten großen Titeln verrät.