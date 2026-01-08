Fallout 4: Fallout‑Boom durch Amazon Prime Staffel 2

Die Fallout Amazon Prime-Serie lässt die Steam‑Charts von Fallout 4 aufsteigen.

Fallout 4 erlebt durch die zweite Staffel der Fallout‑Serie einen deutlichen Aufschwung und sorgt dafür, dass sich die Spielerzahlen der gesamten Reihe im 24-Stunden-Peak auf Steam verdoppeln.

Die erneute Aufmerksamkeit für das Franchise führt dazu, dass Fallout 4 mit einem aktuellen 24-Stunden-Peak von 44.273 Spielern den höchsten Wert innerhalb der Reihe seit Langem erreicht und damit klar an der Spitze steht.

Die Veröffentlichung von Fallout‑Staffel 2 via Amazon Prime wirkt sich damit direkt auf die Aktivität in den Fallout‑Spielen aus und verstärkt das Interesse an den verschiedenen Ablegern. Die Zahlen zeigen, wie stark die Serie die Rückkehr in die postapokalyptischen Welten beeinflusst und die Titel auf Steam sichtbar nach oben bringt.

  1. Devilsgift 123715 XP Man-at-Arms Silber | 08.01.2026 - 12:05 Uhr

    Da müssen ja eigentlich die Remastered Editionen von 3 und New Vegas folgen

  2. Senseo Mike 91155 XP Posting Machine Level 1 | 08.01.2026 - 12:07 Uhr

    Und womit? Mit Recht!
    Fallout 4 inklusive aller DLC ist ganz großes Kino, eines der besten Spiele überhaupt.
    Einziger Wermutstropfen ist der Nuka World DLC, da hatte ich mir damals selbst zu viel versprochen und war im Nachhinein doch etwas enttäuscht.

  3. Robilein 1197990 XP Xboxdynasty Legend Gold | 08.01.2026 - 12:13 Uhr

    Freut mich das sich das Spiel solcher Beliebtheit erfreut. Schön wie sich Game und Serie gegenseitig supporten🙂

  4. DanSanAliaMi 77665 XP Tastenakrobat Level 4 | 08.01.2026 - 12:32 Uhr

    Absolut verdient. Hatte echt auch sehr lange mein Spass an Fallout 4. Würde so gerne noch in Fallout 3 und new Vegas abtauchen. Aber die sind mir zu schlecht gealtert einfach

    • Chicko90 35775 XP Bobby Car Raser | 08.01.2026 - 12:46 Uhr
      Antwort auf DanSanAliaMi

      sehe ich genauso 🙂 hatte Fallout 4 auch nur wegen der Serie gespielt und fand es mega 🙂 new Vegas mal angefangen aber 2 min war die Optik einfach zu übel und musste abbrechen. Ein schöner Remaster wie bei Oblivion und dann würde ich mich drin sehen

