Fallout 4: Fallout‑Boom durch Amazon Prime Staffel 2

Fallout 4 erlebt durch die zweite Staffel der Fallout‑Serie einen deutlichen Aufschwung und sorgt dafür, dass sich die Spielerzahlen der gesamten Reihe im 24-Stunden-Peak auf Steam verdoppeln.

Die erneute Aufmerksamkeit für das Franchise führt dazu, dass Fallout 4 mit einem aktuellen 24-Stunden-Peak von 44.273 Spielern den höchsten Wert innerhalb der Reihe seit Langem erreicht und damit klar an der Spitze steht.

Die Veröffentlichung von Fallout‑Staffel 2 via Amazon Prime wirkt sich damit direkt auf die Aktivität in den Fallout‑Spielen aus und verstärkt das Interesse an den verschiedenen Ablegern. Die Zahlen zeigen, wie stark die Serie die Rückkehr in die postapokalyptischen Welten beeinflusst und die Titel auf Steam sichtbar nach oben bringt.