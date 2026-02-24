Fallout 4: Landet heute auf der Nintendo Switch 2 – inklusive 60‑FPS‑Modus

Image: - - - - / Fallout 4

Bethesda bringt Fallout 4 auf die Switch 2 – zwei Performance‑Modi machen das Wasteland mobil wie nie.

Fallout 4 feiert heute seinen großen Einzug auf die Nintendo Switch 2 – und Bethesda liefert direkt zwei Performance‑Optionen, die das Ödland deutlich flüssiger wirken lassen.

Die beiden Modi im Überblick

60‑FPS‑Modus – für maximale Flüssigkeit und schnelle Kämpfe

– für maximale Flüssigkeit und schnelle Kämpfe 40‑FPS‑Modus – ideal für Spieler, die höhere Grafikdetails bei dennoch spürbar flüssigem Gameplay bevorzugen

Damit erhält die Switch 2‑Version Features, die bislang vor allem auf leistungsstärkeren Konsolen und PCs zu finden waren.

Der Release zeigt erneut, wie stark Bethesda seine Klassiker für moderne Plattformen optimiert – und wie viel Power in Nintendos neuer Hardware steckt. Fallout 4 unterwegs mit 60 FPS ist ein Statement, oder?