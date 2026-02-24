Fallout 4: Landet heute auf der Nintendo Switch 2 – inklusive 60‑FPS‑Modus

8 Autor: , in News / Fallout 4
Bethesda bringt Fallout 4 auf die Switch 2 – zwei Performance‑Modi machen das Wasteland mobil wie nie.

Fallout 4 feiert heute seinen großen Einzug auf die Nintendo Switch 2 – und Bethesda liefert direkt zwei Performance‑Optionen, die das Ödland deutlich flüssiger wirken lassen.

Die beiden Modi im Überblick

  • 60‑FPS‑Modus – für maximale Flüssigkeit und schnelle Kämpfe
  • 40‑FPS‑Modus – ideal für Spieler, die höhere Grafikdetails bei dennoch spürbar flüssigem Gameplay bevorzugen

Damit erhält die Switch 2‑Version Features, die bislang vor allem auf leistungsstärkeren Konsolen und PCs zu finden waren.

Der Release zeigt erneut, wie stark Bethesda seine Klassiker für moderne Plattformen optimiert – und wie viel Power in Nintendos neuer Hardware steckt. Fallout 4 unterwegs mit 60 FPS ist ein Statement, oder?

8 Kommentare Added

  2. tanair 6100 XP Beginner Level 3 | 24.02.2026 - 18:19 Uhr

    60€ da warte ich noch auf ein Angebot. Mal sehen was die Reviews sagen, wie gut der Port ist.

    • buimui 453610 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 24.02.2026 - 18:47 Uhr
      Antwort auf tanair

      Ehrlich gesagt würde ich für die olle Kamelle nicht mehr als 20€ ausgeben. Der Preis ist für einen Port schon arg unverschämt.

  3. Katanameister 337060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.02.2026 - 18:25 Uhr

    Schön für Switch Spieler, würde ich mir aber niemals für 60€ auf der Switch kaufen.

  4. Nibelungen86 331905 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.02.2026 - 18:29 Uhr

    Da bin ich mal gespannt, irgendwie schon Lust das mal im Handheld Modus zu spielen.

  7. Ralle89 91340 XP Posting Machine Level 1 | 24.02.2026 - 20:11 Uhr

    Schön für die Switch Spieler 👍🏻 aber nur im Sale schön.

