Fallout 4: Landet heute auf der Nintendo Switch 2 – inklusive 60‑FPS‑Modus

Fallout 4 feiert heute seinen großen Einzug auf die Nintendo Switch 2 – und Bethesda liefert direkt zwei Performance‑Optionen, die das Ödland deutlich flüssiger wirken lassen.
Die beiden Modi im Überblick
- 60‑FPS‑Modus – für maximale Flüssigkeit und schnelle Kämpfe
- 40‑FPS‑Modus – ideal für Spieler, die höhere Grafikdetails bei dennoch spürbar flüssigem Gameplay bevorzugen
Damit erhält die Switch 2‑Version Features, die bislang vor allem auf leistungsstärkeren Konsolen und PCs zu finden waren.
Der Release zeigt erneut, wie stark Bethesda seine Klassiker für moderne Plattformen optimiert – und wie viel Power in Nintendos neuer Hardware steckt. Fallout 4 unterwegs mit 60 FPS ist ein Statement, oder?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ob das genauso gut ist wie das Update von Xenoblade X?
60€ da warte ich noch auf ein Angebot. Mal sehen was die Reviews sagen, wie gut der Port ist.
Ehrlich gesagt würde ich für die olle Kamelle nicht mehr als 20€ ausgeben. Der Preis ist für einen Port schon arg unverschämt.
Schön für Switch Spieler, würde ich mir aber niemals für 60€ auf der Switch kaufen.
Da bin ich mal gespannt, irgendwie schon Lust das mal im Handheld Modus zu spielen.
Wie stabil sind denn die 60fps bei dem uralt Spiel? Was ne Mogelpackung diese Konsole
Lieber spät als nie. Würde ich sagen.
Schön für die Switch Spieler 👍🏻 aber nur im Sale schön.