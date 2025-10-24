Fallout 4: Neue Kreativität im Ödland dank Creations-System

Image: - - - -

Mit der Fallout 4: Anniversary Edition im November erhält das Spiel erstmals ein integriertes Creations-Menü für neue Inhalte und Community-Erweiterungen.

Mit der Fallout 4: Anniversary Edition führt Bethesda Game Studios erstmals das neue Creations-System in das Spiel ein.

Dieses Feature ermöglicht es, Inhalte direkt im Spiel über ein integriertes Menü zu entdecken, herunterzuladen und zu verwalten. Damit wird der Zugang zu Mods und Erweiterungen so einfach wie nie zuvor.

Das Creations-Menü vereint Beiträge professioneller Entwickler und leidenschaftlicher Fans, wodurch das Commonwealth um zahlreiche neue Abenteuer, Waffen, Quests und kosmetische Anpassungen erweitert wird.

Diese Neuerung soll die Community enger mit dem Spiel verbinden und eine kontinuierlich wachsende Auswahl an Inhalten bieten, die das Spielerlebnis auf vielfältige Weise bereichern.

Egal, ob ihr als erfahrene Überlebende bereits seit Jahren durch das Ödland streift oder als Neulinge erstmals Vault 111 verlasst – dank des Creation-Systems werdet ihr umfassende und moderne Mods erleben, die die postnukleare Welt von Fallout 4 bereichern werden.