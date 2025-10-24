Fallout 4: Neue Kreativität im Ödland dank Creations-System

Fallout 4
Mit der Fallout 4: Anniversary Edition im November erhält das Spiel erstmals ein integriertes Creations-Menü für neue Inhalte und Community-Erweiterungen.

Mit der Fallout 4: Anniversary Edition führt Bethesda Game Studios erstmals das neue Creations-System in das Spiel ein.

Dieses Feature ermöglicht es, Inhalte direkt im Spiel über ein integriertes Menü zu entdecken, herunterzuladen und zu verwalten. Damit wird der Zugang zu Mods und Erweiterungen so einfach wie nie zuvor.

Das Creations-Menü vereint Beiträge professioneller Entwickler und leidenschaftlicher Fans, wodurch das Commonwealth um zahlreiche neue Abenteuer, Waffen, Quests und kosmetische Anpassungen erweitert wird.

Diese Neuerung soll die Community enger mit dem Spiel verbinden und eine kontinuierlich wachsende Auswahl an Inhalten bieten, die das Spielerlebnis auf vielfältige Weise bereichern.

Egal, ob ihr als erfahrene Überlebende bereits seit Jahren durch das Ödland streift oder als Neulinge erstmals Vault 111 verlasst – dank des Creation-Systems werdet ihr umfassende und moderne Mods erleben, die die postnukleare Welt von Fallout 4 bereichern werden.

  2. AnTwuan 27020 XP Nasenbohrer Level 3 | 24.10.2025 - 09:23 Uhr

    Wurde es auch an die aktuellen Konsolen angepasst ? Wird dann direkt für die Pro geholt.

  4. MeisterMichl 45760 XP Hooligan Treter | 24.10.2025 - 10:23 Uhr

    Da wird doch auch wieder Geld verdient wie mit Starfield oder?
    Aber eine tolle sache dem alten spiel wieder Leben einzuhauchen.

  5. ShadowTerror90 55530 XP Nachwuchsadmin 7+ | 24.10.2025 - 11:47 Uhr

    Also quasi Mods auf der Xbox ?

    Das hätte ich früher wo das spiel aktuell war hart gefeiert,jetzt weiß ich nicht ob ich die Zeit und Motivation habe mir das nochmal anzuschauen.

  6. Mech77 54715 XP Nachwuchsadmin 6+ | 24.10.2025 - 12:33 Uhr

    Gibts auf PC schon lange, nennt sich Mod-Websites und Mod-Manager.

    Bisschen spät, das erst jetzt für Konsolen zu bringen… Das war also die „tolle“ Ankündigung gestern beim Fallout-Day? Oh je…

Hinterlasse eine Antwort