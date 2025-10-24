Fallout 4: Neue Kreativität im Ödland dank Creations-System

Mit der Fallout 4: Anniversary Edition führt Bethesda Game Studios erstmals das neue Creations-System in das Spiel ein.
Dieses Feature ermöglicht es, Inhalte direkt im Spiel über ein integriertes Menü zu entdecken, herunterzuladen und zu verwalten. Damit wird der Zugang zu Mods und Erweiterungen so einfach wie nie zuvor.
Das Creations-Menü vereint Beiträge professioneller Entwickler und leidenschaftlicher Fans, wodurch das Commonwealth um zahlreiche neue Abenteuer, Waffen, Quests und kosmetische Anpassungen erweitert wird.
Diese Neuerung soll die Community enger mit dem Spiel verbinden und eine kontinuierlich wachsende Auswahl an Inhalten bieten, die das Spielerlebnis auf vielfältige Weise bereichern.
Egal, ob ihr als erfahrene Überlebende bereits seit Jahren durch das Ödland streift oder als Neulinge erstmals Vault 111 verlasst – dank des Creation-Systems werdet ihr umfassende und moderne Mods erleben, die die postnukleare Welt von Fallout 4 bereichern werden.
7 Kommentare
Bin gespannt. 🙂✌🏻
Wurde es auch an die aktuellen Konsolen angepasst ? Wird dann direkt für die Pro geholt.
Das wäre wohl ein Grund einen weiteren Durchgang zu wagen.
Da wird doch auch wieder Geld verdient wie mit Starfield oder?
Aber eine tolle sache dem alten spiel wieder Leben einzuhauchen.
Also quasi Mods auf der Xbox ?
Das hätte ich früher wo das spiel aktuell war hart gefeiert,jetzt weiß ich nicht ob ich die Zeit und Motivation habe mir das nochmal anzuschauen.
Mods gab/gibt es schon, kann aber nicht sagen seit wann, wird nur durch die Creations ersetzt/erweitert 🙂
Gibts auf PC schon lange, nennt sich Mod-Websites und Mod-Manager.
Bisschen spät, das erst jetzt für Konsolen zu bringen… Das war also die „tolle“ Ankündigung gestern beim Fallout-Day? Oh je…